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    У США розглянуть позов проти Трампа про порушення конституції

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    На Дональда Трампа подали до суду - У США розглянуть позов проти Трампа про порушення конституції
    На Дональда Трампа подали до суду
    Фото: Reuters

    Позивачі стверджують, що президент США порушив Конституцію, отримуючи прибуток за рахунок іноземних та американських посадових осіб

    У Сполучених Штатах Федеральний апеляційний суд ухвалив рішення поновити розгляд судового позову, відповідачем у якому є американський президент Дональд Трамп, якого звинувачують у порушенні Конституції.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Позивачі стверджують, що президент США порушив Конституцію, отримуючи прибуток за рахунок іноземних та американських посадових осіб, які користуються належними йому готелями, курортами і ресторанами, що робить президента вразливим для стороннього впливу.

    Видання зазначає, що Конституція США забороняє президенту приймати подарунки або виплати від іноземних урядів без згоди Конгресу.

    Апеляційний суд скасував вердикт суду нижчої інстанції, який відхилив позов, оскільки позивачі не змогли довести, що постраждали від дій Трампа.

    Зазначається, що Міністерство юстиції США, яке представляє Трампа, може оскаржити рішення суду.

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