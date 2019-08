У США сталася стрілянина в супермаркеті: постраждали 18 осіб

Стрілянина сталася в місті Ель-Пасо

У місті Ель-Пасо (штат Техас) в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart поранено щонайменше 18 осіб.

Про це повідомляє CBSnews.

Магазин, розташований в торговому центрі. Поліція просить уникати місце події.

Зараз район оточений силами поліції і ФБР, в небо підняті поліцейські вертольоти.

Операція із затримання стрілка досі триває.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd