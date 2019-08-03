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    У США сталася стрілянина в супермаркеті: постраждали 18 осіб

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    У США сталася стрілянина в супермаркеті: постраждали 18 осіб

    Стрілянина сталася в місті Ель-Пасо

    У місті Ель-Пасо (штат Техас) в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart поранено щонайменше 18 осіб.

    Про це повідомляє CBSnews.

    Магазин, розташований в торговому центрі. Поліція просить уникати місце події.

    Зараз район оточений силами поліції і ФБР, в небо підняті поліцейські вертольоти.

    Операція із затримання стрілка досі триває.

    Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки в штаті Міссісіпі в місті Саутхевен чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart, в результаті чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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