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    У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню

    У Музеї спадщини перебуває понад 800 пам'ятників, які були відлиті з металу
    У штаті Алабама відкрився музей спадщини, присвячений історії рабства на території США. Про це повідомляє NBC News. У Музеї спадщини перебуває понад 800 пам'ятників, які були відлиті з металу. Експозиція присвячена історії рабства і лінчування. Крім іншого, в будівлі встановили спеціальні таблички, на які нанесені імена жертв лінчування. Сам
    • Вчора, 06:19
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    У Музеї спадщини перебуває понад 800 пам'ятників, які були відлиті з металу

    У штаті Алабама відкрився музей спадщини, присвячений історії рабства на території США.

    Про це повідомляє NBC News.

    У Музеї спадщини перебуває понад 800 пам'ятників, які були відлиті з металу. Експозиція присвячена історії рабства і лінчування.

    Крім іншого, в будівлі встановили спеціальні таблички, на які нанесені імена жертв лінчування.

    Сам музей розмістився на площі в 3,5 тисячі квадратних кілометрів.

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    У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню
    У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню
    У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню
    У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню
    У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню
    У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню
    У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню
    Bob Miller / Getty Images, Brynn Anderson / AP

    Суд Лінча (лінчування) - вбивство чоловіка за підозрою в злочині або порушення суспільних звичаїв, без суду і слідства, зазвичай вуличним натовпом, шляхом повішення. Практикувався в США щодо афроамериканців після Громадянської війни.

    Вважається, що останній випадок суду Лінча в США над темношкірим американцем відбувся в 1981 році в місті Мобіл (Алабама) щодо Майкла Дональда.

    суд США музеї музей
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