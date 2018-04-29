У США відкрився музей, присвячений рабству і лінчуванню

У Музеї спадщини перебуває понад 800 пам'ятників, які були відлиті з металу

У штаті Алабама відкрився музей спадщини, присвячений історії рабства на території США. Про це повідомляє NBC News. У Музеї спадщини перебуває понад 800 пам'ятників, які були відлиті з металу. Експозиція присвячена історії рабства і лінчування. Крім іншого, в будівлі встановили спеціальні таблички, на які нанесені імена жертв лінчування. Сам



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У Музеї спадщини перебуває понад 800 пам'ятників, які були відлиті з металу

У штаті Алабама відкрився музей спадщини, присвячений історії рабства на території США.

Про це повідомляє NBC News.

У Музеї спадщини перебуває понад 800 пам'ятників, які були відлиті з металу. Експозиція присвячена історії рабства і лінчування.

Крім іншого, в будівлі встановили спеціальні таблички, на які нанесені імена жертв лінчування.

Сам музей розмістився на площі в 3,5 тисячі квадратних кілометрів.

Суд Лінча (лінчування) - вбивство чоловіка за підозрою в злочині або порушення суспільних звичаїв, без суду і слідства, зазвичай вуличним натовпом, шляхом повішення. Практикувався в США щодо афроамериканців після Громадянської війни.

Вважається, що останній випадок суду Лінча в США над темношкірим американцем відбувся в 1981 році в місті Мобіл (Алабама) щодо Майкла Дональда.