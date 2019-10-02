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    У США відреагували на запуск ракет Північною Кореєю

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    Держсекретар США Майк Помпео&nbsp; - У США відреагували на запуск ракет Північною Кореєю
    Держсекретар США Майк Помпео 

    Держсекретар США Майк Помпео закликав КНДР утриматися від провокацій

    США відреагували на запуск балістичних ракет Північною Кореєю (КНДР) у бік Японії, закликавши Пхеньян утриматися від провокацій. Про це повідомляє Reuters.

    За словами держсекретаря США Майка Помпео, КНДР має зберігати прихильність ядерних переговорів.

    «Ми закликаємо (Північну Корею, - ред.) утримуватися від провокацій, дотримувати свої зобов'язання по резолюціям Ради безпеки ООН і продовжувати брати участь в предметних та постійних переговорах, щоб внести свій внесок у забезпечення миру і стабільності на Корейському півострові і домогтися денуклеаризації (ядерне роззброєння, - ред.)», - заявив Помпео.

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    Нагадаємо, вранці 2 жовтня Північна Корея запустила в бік Японії дві балістичні ракети. Одна з ракет впала на території японської економічної зони. Імовірно запуск ракети був здійснений з підводного човна. Із-за інциденту уряд Японії висловило рішучий протест КНДР.

    Раніше повідомлялося, що 5 жовтня повинні пройти переговори на робочому рівні між США та Північною Кореєю. Про це заявив віце-міністр закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей.

    Діалог зупинився з моменту зриву саміту в Ханої в лютому.

    Раніше повідомлялося, що Північна Корея, можливо, готує спуск підводного човна з балістичними ракетами, про що свідчать знімки, проаналізовані американськими вченими.

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