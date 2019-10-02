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    У світі

    Японія висловила протест Північній Кореї через запуск балістичних ракет

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    Це порушує резолюції Ради Безпеки ООН, в зв'язку з чим японська сторона висловлює рішучий протест - прем'єр Японії - Японія висловила протест Північній Кореї через запуск балістичних ракет
    Це порушує резолюції Ради Безпеки ООН, в зв'язку з чим японська сторона висловлює рішучий протест - прем'єр Японії

    КНДР вранці 2 жовтня здійснив запуск двох балістичних ракет, одна з яких впала в економічній зоні Японії

    Японський уряд висловило рішучий протест через запуск балістичних ракет Північною Кореєю (КНДР) у бік японської економічної зони.

    Про це повідомляє NHK.

    Як зазначив прем'єрміністр Японії Сіндзо Абе, КНДР вранці 2 жовтня здійснив запуск двох балістичних ракет, одна з яких впала в економічній зоні Японії.

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    «Це порушує резолюції Ради Безпеки ООН, в зв'язку з чим японська сторона висловлює рішучий протест», - заявив Абе.

    Також, за словами прем'єрміністра, Японія готова продовжити тісну співпрацю з США і міжнародним співтовариством щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.

    Раніше військові Південної Кореї повідомили, що Північна Корея провела запуск ракет перед переговорами зі США. Ракети були запущені з міста Вонсан.

    Це сталося після того, як влада Північної Кореї та США попередньо погодили дату двосторонніх переговорів на ядерному рівні.  Діалог зупинився з моменту зриву саміту в Ханої в лютому.

    Раніше повідомлялося, що Північна Корея, можливо, готує спуск підводного човна з балістичними ракетами, про що свідчать знімки, проаналізовані американськими вченими.

    Нагадаємо, КНДР і США планують провести переговори на робочому рівні. За заявою віцеміністра закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуэя, переговори між Пхеньяном і Вашингтоном повинні пройти 5 жовтня.

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