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    У світі

    Північна Корея провела запуск ракет перед переговорами зі США

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    Північна Корея провела запуск ракет перед переговорами зі США

    В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS) підтвердили, що ракети були запущені 2 жовтня з міста Вонсан

    Північна Корея вранці в середу, 2 жовтня, провела запуск невпізнаних ракет у напрямку Японського моря.

    Про це повідомили військові Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

    В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS) підтвердили, що ракети були запущені 2 жовтня з міста Вонсан. Проте жодної інформації про те, які це були ракети - тип, дальність польоту та його максимальна висота - надано не було.

    «Наші військові стежать за ситуацією в разі додаткових запусків і підтримують боєздатність», - заявили в JCS.

    Це сталося після того, як влада Північної Кореї та США попередньо погодили дату двосторонніх переговорів на ядерному рівні.  Діалог зупинився з моменту зриву саміту в Ханої в лютому.

    Раніше повідомлялося, що Північна Корея, можливо, готує спуск підводного човна з балістичними ракетами, про що свідчать знімки, проаналізовані американськими вченими.

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