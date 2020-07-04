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    У двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах: є постраждалі

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    У двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах - У двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах: є постраждалі
    У двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах

    У Брейнтрі затримали двох підозрюваних, про нападників у Гувері поки нічого не відомо

    В американських містах Гувер (штат Алабама) і Брейнтрі (штат Массачусетс) відбулася стрілянина. В результаті інцидентів постраждали щонайменше п'ять осіб.

    Як повідомляє в Twitter міська поліція Гувера, під час стрілянини в торговому центрі Riverchase Galleria були поранені щонайменше чотири людини. Їх госпіталізували до місцевих лікарень.

    Про їхній стан не повідомляється.

    У поліції також повідомили, що поки не встановили причини стрілянини, і скільки людина в ній брали участь.

    За даними поліції міста Брейнтрі, під час стрілянини в торговому центрі South Shore Plaza постраждала 15-річна дівчина. Її госпіталізували з пораненнями, що не загрожують життю.

    Поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних в причетності до інциденту.

    США Twitter поліція час стрілянина
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