У двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах: є постраждалі

У Брейнтрі затримали двох підозрюваних, про нападників у Гувері поки нічого не відомо

В американських містах Гувер (штат Алабама) і Брейнтрі (штат Массачусетс) відбулася стрілянина. В результаті інцидентів постраждали щонайменше п'ять осіб.

Як повідомляє в Twitter міська поліція Гувера, під час стрілянини в торговому центрі Riverchase Galleria були поранені щонайменше чотири людини. Їх госпіталізували до місцевих лікарень.

Про їхній стан не повідомляється.

У поліції також повідомили, що поки не встановили причини стрілянини, і скільки людина в ній брали участь.

Breaking News: A shooting has happened at the Hoover Riverchase Galleria Mall. Reports that a child may have been struck. Police have at least one person detained at thia time. Exclusive pics below #GalleriaShooting #HooverShooting pic.twitter.com/CMIAb62bF6

За даними поліції міста Брейнтрі, під час стрілянини в торговому центрі South Shore Plaza постраждала 15-річна дівчина. Її госпіталізували з пораненнями, що не загрожують життю.

Breaking: @MassStatePolice confirm two people are in custody in connection with the shooting at South Shore Plaza. This is one of the suspects here. Police stopped him on the corner of Granite Street and Marianne Ave. #wcvb pic.twitter.com/uAxDxCG7Rj