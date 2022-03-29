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    Зеленський провів переговори з президентом Республіки Корея

    Зеленський провів переговори з президентом Республіки Корея
    фото: Офіс президента

    Зеленський: «Висловив переконання у подальшій плідній співпраці»

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кореї Юн Сок Йолем. Про це Зеленський написав у Твіттер.

    «Провів телефонну розмову з обраним президентом Юн Сок Йолем. Подякував народу Республіки Корея за підтримку України. Побажав обраному президенту успіхів у майбутній відповідальній діяльності, висловив переконання у подальшій плідній співпраці», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, уряд Південної Кореї погодив обмеження постачання електроніки у Росію та Білорусь через агресію проти України.

    Теги: росія окупанти Південна Корея війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський провів переговори з президентом Республіки Корея