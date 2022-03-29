Зеленський провів переговори з президентом Республіки Корея

Зеленський: «Висловив переконання у подальшій плідній співпраці»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кореї Юн Сок Йолем. Про це Зеленський написав у Твіттер.

«Провів телефонну розмову з обраним президентом Юн Сок Йолем. Подякував народу Республіки Корея за підтримку України. Побажав обраному президенту успіхів у майбутній відповідальній діяльності, висловив переконання у подальшій плідній співпраці», – написав Зеленський.

Нагадаємо, уряд Південної Кореї погодив обмеження постачання електроніки у Росію та Білорусь через агресію проти України.