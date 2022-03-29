  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Переговори Україна-Росія у Стамбулі почалися з раунду глав делегацій – Подоляк

    Переговори Україна-Росія у Стамбулі почалися з раунду глав делегацій – Подоляк
    фото: twitter.com/Podolyak_M

    Переговори стартували з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського

    У Туреччині у вівторок, 29 березня, розпочався черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського, написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, у Стамбулі розпочався новий раунд переговорів України та країни-агресорки. Переговори почалися на день пізніше, ніж планувалося раніше.

    Склад української делегації на перемовинах у Стамбулі:

    • Міністр оборони Олексій Резніков,
    • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,
    • Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія,
    • Нардеп Андрій Костін,
    • Народний депутат, співголова МФО «Кримська платформа» у парламенті Рустем Умєров,
    • Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,
    • Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,
    • Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

    Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

    Теги: Туреччина росія окупанти війна Україна Давид Арахамія окупація Михайло Подоляк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Переговори Україна-Росія у Стамбулі почалися з раунду глав делегацій – Подоляк