Переговори Україна-Росія у Стамбулі почалися з раунду глав делегацій – Подоляк

Переговори стартували з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського

У Туреччині у вівторок, 29 березня, розпочався черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського, написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, у Стамбулі розпочався новий раунд переговорів України та країни-агресорки. Переговори почалися на день пізніше, ніж планувалося раніше.

Склад української делегації на перемовинах у Стамбулі:

Міністр оборони Олексій Резніков,

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,

Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія,

Нардеп Андрій Костін,

Народний депутат, співголова МФО «Кримська платформа» у парламенті Рустем Умєров,

Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,

Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,

Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.