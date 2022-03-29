Переговори Україна-Росія у Стамбулі почалися з раунду глав делегацій – Подоляк
Переговори стартували з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського
У Туреччині у вівторок, 29 березня, розпочався черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського, написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, у Стамбулі розпочався новий раунд переговорів України та країни-агресорки. Переговори почалися на день пізніше, ніж планувалося раніше.
Склад української делегації на перемовинах у Стамбулі:
- Міністр оборони Олексій Резніков,
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,
- Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія,
- Нардеп Андрій Костін,
- Народний депутат, співголова МФО «Кримська платформа» у парламенті Рустем Умєров,
- Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,
- Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,
- Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.
Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.