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    У Станиці Луганській запустили електрокар для перевезення людей на КПВВ

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    У Станиці Луганській запустили електрокар для перевезення людей на КПВВ

    Машина буде перевозити літніх, вагітних жінок і людей з обмеженими можливостями

    Управління Верховного комісара ООН у справах біженців запустило електромобіль, схожий на машину для гольфу, для перевезення людей на КПВВ Станиця Луганська. Про це повідомив прессекретар УВКБ ООН в Україні Хуго Райхенбергер у Twitter.

    «Сьогодні УВКБ ООН запускає електричний візок для підтримки літніх, вагітних жінок і людей з обмеженими можливостями, які перетинають пішохідний контрольно-пропускний пункт Станиця-Луганська на сході України. Вітаємо нашу команду з цим інноваційним рішенням», - написав він.

    На відео, яке опублікував Райхенбергер, видно невелику машинку, схожу на гольф-карт, яка перевозить групу людей.

    Також голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький повідомив, що використання великого автобусу є досить проблематичним з точки зору безпеки людей та технічного обслуговування, тому заміна його на більш маневрові, зручні та економічні гольф-кари - це оптимальне рішення проблеми.

    ООН КПВВ перевезення
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