У Станиці Луганській запустили електрокар для перевезення людей на КПВВ

Машина буде перевозити літніх, вагітних жінок і людей з обмеженими можливостями

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців запустило електромобіль, схожий на машину для гольфу, для перевезення людей на КПВВ Станиця Луганська. Про це повідомив прессекретар УВКБ ООН в Україні Хуго Райхенбергер у Twitter.

«Сьогодні УВКБ ООН запускає електричний візок для підтримки літніх, вагітних жінок і людей з обмеженими можливостями, які перетинають пішохідний контрольно-пропускний пункт Станиця-Луганська на сході України. Вітаємо нашу команду з цим інноваційним рішенням», - написав він.

На відео, яке опублікував Райхенбергер, видно невелику машинку, схожу на гольф-карт, яка перевозить групу людей.

Today @UNHCRUkraine is launching an electric cart to support elderly, pregnant women and persons with disabilities who are crossing the Stanytsya Luhanska pedestrian checkpoint in east #Ukraine. #StayTuned for more info! Congratulations to our team for this innovative solution! pic.twitter.com/oi0Ym9nMYz