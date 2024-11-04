Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 4 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 4 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 700390 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9193 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18538 (+15) од,
- артилерійських систем – 20121 (+35) од,
- РСЗВ – 1245 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18280 (+93),
- крилаті ракети ‒ 2629 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28237 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3587 (+3)
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 4 листопада
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них ldf рухались з протоки Босфор.
Нині триває 985-й день повномасштабної війни в Україні.
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