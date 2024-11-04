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Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 985-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 700390 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 9193 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18538 (+15) од,
  • артилерійських систем – 20121 (+35) од,
  • РСЗВ – 1245 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18280 (+93),
  • крилаті ракети ‒ 2629 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28237 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3587 (+3)

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 4 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 4 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 листопада

  • У  Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них ldf рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 4 листопада
Активність флоту окупантів станом на 4 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 985-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб корабель Facebook втрати

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