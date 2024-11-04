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Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
Поліція Києва встановлює обставини смертельної автотрощі у Голосіївському районі
фото: пресслужба поліції

На місці ДТП прибуло декілька карет швидкої допомоги, рятувальники

Сьогодні зранку, 4 листопада на столичних Теремках сталася масштабна аварія. За попередньою інформацією, автобус з траси вилетів на базар на узбіччі, зламав дерева і врізався в кіоск. Відео з місця події з'явилося у мережі.

ДТП сталася на вулиці Заболотного. Як повідомляють очевидці, автобус на великій швидкості врізався в автівку та вилетів на газон, знищуючи все на своєму шляху. Зазначається, що внаслідок аварії є загиблі. На місці ДТП прибуло декілька карет швидкої допомоги, рятувальники. Що стало причиною аварії наразі не відомо. На оприлюднених кадрах видно, як автобус із траси різко починає їхати праворуч на базар.

Що стало причиною аварії – поки невідомо.

За повідомленнями поліції Києва, вранці у столиці по вулиці Академіка Заболотного сталась смертельна ДТП.

«За попередньою інформацією, зіткнулися 4 транспортних засоби, серед яких автобус та вантажівка. Наразі відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований», — пишуть у поліції.

Кількість потерпілих уточнюється. На місце події продовжують працювати слідчі з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці затримали водія «Мерседеса», який у нетверезому стані скоїв ДТП. Аварія сталася на Великій кільцевій дорозі у Оболонському районі. Нетверезий водій позашляховика скоїв наїзд на автомобіль «Сітроен», який їхав попереду та зупинився перед перехрестям на червоний сигнал світлофора.

Теги: ДТП водій автомобіль аварія рятувальники автобус відео

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