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Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
Жителі Норвегії скептично ставляться до росіян
фото із відкритих джерел

Переважна більшість людей у Норвегії вважають, що Росія зруйнувала добросусідські відносини для наступних поколінь

Жителі східного Фіннмарку стали менш доброзичливими до росіян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Respons Analyse для норвезького інституту урбаністичних та регіональних досліджень (NIBR) університету OsloMet, пише NRK.

Фіннмарк (норв. Finnmark) – один із норвезьких районів, що розташований у найпівнічнішій частині регіону Нур-Норге (Північна Норвегія). Адміністративний центр – місто Вадсе. Межує з фюльке Трумс на заході, з Фінляндією на півдні та з Мурманською областю Росії на сході. Фіннмарк повністю розташований за Північним полярним колом, омивається водами Баренцевого моря.

Опитування охоплює всю Норвегію. Відповіді Північної Норвегії, особливо Східного Фіннмарка, порівнювали з рештою країни.

У статті уточнюється, що два роки тому аналогічне дослідження показало, що жителі Східного Фіннмарка були позитивніше налаштовані до Росії, ніж інші норвежці. За два роки ситуація змінилася, повідомляє джерело.

Зокрема, у Східному Фіннмарку та Північній Норвегії зараз більше людей, які не хочуть підтримувати співпрацю на рівні «народної дипломатії» з Росією, зазначають автори дослідження. Крім того, жителі цих регіонів скептичніше ставляться до продовження прикордонного співробітництва на рівні муніципалітетів.

«Водночас у Північній Норвегії та Східному Фінмарку стало менше тих, хто хоче заборонити захід російських кораблів у норвезькі порти. На півдні Норвегії люди трохи більш відкриті до такої співпраці з Росією», – йдеться у публікації. 

Дослідники стверджують що деякі люди у Норвегії все ще хочуть добросусідських відносин з Росією. «Але в той же час по всій країні є переважна більшість людей, які вважають, що Росія зруйнувала ці відносини для наступних поколінь», – продемонстрували результати опитування. 

Теги: росія соцопитування соціум Норвегія місто

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