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Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Прогноз погоди на 4 листопада
фото з відкритих джерел

Практично по всій країні пройдуть дощі, місцями із мокрим снігом

4 листопада практично по всій території України пройдуть дощі із мокрим снігом. Буде доволі вітряно та хмарно. Зранку в західних та центральних регіонах прогнозуються заморозки. На заході буде найбільш прохолодно, до -2°C. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде поривчастий, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1-+3°C на заході країни, на півдні вночі буде тепліше до +1-3°C. У східних регіонах вночі повітря прогріється до позначки 0-+2°C.

Вдень буде тепліше. В центрі країни температура повітря досягне позначки +6-8°C, у східних областях – +7-9°C. Найтепліше буде в Криму, та на півдні, там стовпчики термометрів покажуть позначку +10-12°C. 

Прогноз погоди на 4 листопада
Прогноз погоди на 4 листопада
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується вітряна погода, дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме +2-4°C, вдень буде тепліше – +6-8°C. У Києві вночі очікується близько +3°C, а вдень – +6°C. У Києві також можливий мокрий сніг.

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Теги: прогноз погоди повітря погода Київ снігопад Україна

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