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    У Стокгольмі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на Москву

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    У Стокгольмі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на Москву

    Спецслужби вважають, що затриманий займався розвідувальною діяльністю принаймні з 2017 року

    Поліція безпеки Швеції повідомила про затримання ймовірного шпигуна на користь Росії.

    Про це відомство проінформувало в середу, передає шведська телекомпанія SVT.

    Підозрюваного затримали у вівторок ввечері під час зустрічі у центрі Стокгольма.

    «Мова йде про чоловіка, підозрюваного у тому, що він був завербований агентом російської розвідки, який працює у Швеції під дипломатичним прикриттям», - зазначено в повідомленні.

    Шведські спецслужби вважають, що затриманий займався розвідувальною діяльністю принаймні з 2017 року.

    Наразі не відомо, громадянином якої країни є підозрюваний. Але відомо, що він працює в Швеції в сфері високих технологій з інформацією, яка, на думку шведської сторони, може бути цікавою для розвідувальної діяльності інших країн.

    Не пізніше п'ятниці прокуратура ухвалить рішення про утримання затриманого під вартою.

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