У Стокгольмі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на Москву
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Спецслужби вважають, що затриманий займався розвідувальною діяльністю принаймні з 2017 року
Поліція безпеки Швеції повідомила про затримання ймовірного шпигуна на користь Росії.
Про це відомство проінформувало в середу, передає шведська телекомпанія SVT.
Підозрюваного затримали у вівторок ввечері під час зустрічі у центрі Стокгольма.
«Мова йде про чоловіка, підозрюваного у тому, що він був завербований агентом російської розвідки, який працює у Швеції під дипломатичним прикриттям», - зазначено в повідомленні.
Шведські спецслужби вважають, що затриманий займався розвідувальною діяльністю принаймні з 2017 року.
Наразі не відомо, громадянином якої країни є підозрюваний. Але відомо, що він працює в Швеції в сфері високих технологій з інформацією, яка, на думку шведської сторони, може бути цікавою для розвідувальної діяльності інших країн.
Не пізніше п'ятниці прокуратура ухвалить рішення про утримання затриманого під вартою.