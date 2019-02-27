У Стокгольмі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на Москву



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Спецслужби вважають, що затриманий займався розвідувальною діяльністю принаймні з 2017 року

Поліція безпеки Швеції повідомила про затримання ймовірного шпигуна на користь Росії.

Про це відомство проінформувало в середу, передає шведська телекомпанія SVT.

Підозрюваного затримали у вівторок ввечері під час зустрічі у центрі Стокгольма.

«Мова йде про чоловіка, підозрюваного у тому, що він був завербований агентом російської розвідки, який працює у Швеції під дипломатичним прикриттям», - зазначено в повідомленні.

Шведські спецслужби вважають, що затриманий займався розвідувальною діяльністю принаймні з 2017 року.

Наразі не відомо, громадянином якої країни є підозрюваний. Але відомо, що він працює в Швеції в сфері високих технологій з інформацією, яка, на думку шведської сторони, може бути цікавою для розвідувальної діяльності інших країн.

Не пізніше п'ятниці прокуратура ухвалить рішення про утримання затриманого під вартою.

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