У Кривому Розі місцеві жителі побачили скорпіона (відео)

Місцеві жителі встигли зафільмувати тварину

У Кривому Розі біля 8 міськлікарні бігав скорпіон. Членистоногого помітили місцеві жителі. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Дніпро обласний».

Місцеві жителі встигли зафільмувати скорпіона перед тим, як той втік у щілину у стіні.

«Здебільшого скорпіони не нападають на людей, якщо на них випадково не наступити, наприклад. Якщо вас таки вжалив скорпіон, негайно зверніться до лікаря» – порадили у телеграм-каналі Дніпро обласний.

Нагадаємо, незвичних мешканців – медуз, помітили у річці Діпро. Люди охоче фотографують тварин. Тим часом, екснардеп, колишній виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов зазначає на Facebook, факт появи медуз свідчить про серйозну екологічну проблему та ще раз підтверджує, що якість води у Дніпрі катастрофічно погіршується. Річка міліє і заростає.

Також, український курорт окупували медузи. На кадрах видно, що на берег Азовського моря викинуло величезну кількість медуз, а пляжі затоплені.