Стали відомі обставини смерті Порошенка-старшого



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16 червня, на 85 році життя перестало битися серце батька п'ятого президента України Олексія Івановича Порошенка

Інсульт в Олексія Порошенка стався після того, як він дізнався про можливий арешт сина, - джерело в партії

Батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу і про те, що прокуратура вимагає арешту п’ятого президента. Про це стало відомо від джерела в офісі Порошенка.

Джерело також повідомило, що 11 червня у родинному колі Порошенки відзначили день народження Олексія Івановича, і ніщо не віщувало трагедії. Попри поважний вік та певні проблеми зі здоров’ям, Порошенко-старший почувався добре.

Петро Порошенко дізнався про інсульт батька під час допиту в Апеляційному суді Києва, де він саме давав свідчення у справі про державну зраду Януковича.

Фотографам вдалося зафіксувати той момент, коли у перерві судового засідання Порошенку телефоном повідомили страшну новину.

На жаль, лікарям не вдалося врятувати Олексія Івановича, і в ніч на 16 червня він помер.

Нагадаємо 15 червня Порошенка допитували в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.

Петро Порошенко під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду Януковича обурився намаганням стороні захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.