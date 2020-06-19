Переслідування Порошенка за Томос. Помісна церква зробила заяву



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У Держбюро розслідувань підтвердили існування справи через Томос

УПЦ: закликаємо тих, кого залучають до політично мотивованого переслідування, пам’ятати про особисту відповідальність перед Богом, власною совістю та прийдешніми поколіннями

Православна церква України заявила, що розслідування проти Петра Порошенка через Томос, не може бути оцінене Київською Митрополією Православної Церкви України ніяк інакше, як приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православної Церкви України, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад.

Далі «Главком» наводить повний текст звернення Помісної церкви:

«18 червня 2020 р. із повідомлень засобів масової інформації нам стало відомо про офіційне підтвердження існування розслідування, розпочатого ще 6 листопада минулого року нібито з причини «розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ».

Те, що таке «розслідування» було офіційно розпочате і досі (понад вісім місяців) проводиться, не може бути оцінене Київською Митрополією Православної Церкви України ніяк інакше, як приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православної Церкви України, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад.

Це «розслідування» стоїть у ряду цілої низки подібних заяв і дій, вчинених за останні півтора роки для переслідування духовенства та активних парафіян ПЦУ, для тиску на сумлінних представників органів місцевої влади і самоврядування. Про таку ганебну практику Київська Митрополія УПЦ (ПЦУ) робила заяву тиждень тому.

Особливо ж ганебним і цинічним виглядає використання у нинішній кампанії імені та авторитету Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка рішенням свого Помісного Собору 15 грудня 2018 р. припинила окреме існування як релігійне об’єднання, склавши разом з іншими гілками Українського Православ’я єдину Помісну Православну Церкву України. Слід нагадати, що УПЦ (ПЦУ) є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права.

Держава законом зобов’язана поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, не втручатися у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій. Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України, здійснюваною в інтересах противників її становлення і розвитку, в тому числі тих, хто має свій керівний центр у сусідній країні-агресорі.

Тому закликаємо тих, кого залучають до політично мотивованого переслідування, пам’ятати про особисту відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями. А ініціаторів таких дій хочемо попередити словами Священного Писання, як це було зроблено 23 листопада 2004 року зі сцени на Майдані Незалежності у заяві низки українських конфесій: «Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується» (Книга Притч, 19:5).

«Яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відміряється й вам» (Євангеліє від Матфея, 7:2)».

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань здійснює слідство у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Помісної церкви.

Зазначимо, що колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявив, що це він став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка через Томос.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Згодом суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

У четвер ввечері генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка.

Зазначимо, що Помісна українська церква вже зробила заяву на підтримку Порошенка.

Як відомо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.

До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.



