Вибори генсека Ради Європи: проукраїнського кандидата зняли з перегонів

Більшість членів української делегації в ПАРЄ підтримували кандидатуру Андрюса Кубілюса

Литовського депутата Андрюса Кубілюса виключили з переліку кандидатів на пост генсека Ради Європи.

У середу Комітет міністрів ухвалив формальне рішення, яким направив до ПАРЄ дві кандидатури: хорватку Марію Пейчинович-Бурич та бельгійця Дідьє Рейндерса.

Колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса та гречанку Дору Бакоянніс виключили з переліку кандидатів. Домовленість про це була досягнути між державами-членами Ради Європи, підтверджують джерела «Європейської правди». Також литовські медіа з посиланням на свої джерела підтверджують дані, що Кубілюс вибув з цих перегонів.

Дані про вибір лише двох підтвердив у Twitter також речник РЄ Даніел Хольтген. «Комітет міністрів Ради Європи представив на розгляд Парламентської асамблеї дві кандидатури на пост генерального секретаря Ради Європи, якого мають обрати у червні: Марію Пейчинович Бурич та Дідьє Рейндерса».

The Council of Europe Committee of Ministers today submits to the Parliamentary Assembly two candidates for appointment to the post of Secretary General, to be elected in June:



- Marija Pejčinović Burić (Croatia)

- Didier Reynders (Belgium)