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    Вибори генсека Ради Європи: проукраїнського кандидата зняли з перегонів

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    <span>Екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс&nbsp;</span> - Вибори генсека Ради Європи: проукраїнського кандидата зняли з перегонів
    Екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс 

    Більшість членів української делегації в ПАРЄ підтримували кандидатуру Андрюса Кубілюса

    Литовського депутата Андрюса Кубілюса виключили з переліку кандидатів на пост генсека Ради Європи.

    У середу Комітет міністрів ухвалив формальне рішення, яким направив до ПАРЄ дві кандидатури: хорватку Марію Пейчинович-Бурич та бельгійця Дідьє Рейндерса. 

    Колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса та гречанку Дору Бакоянніс виключили з переліку кандидатів. Домовленість про це була досягнути між державами-членами Ради Європи, підтверджують джерела «Європейської правди». Також литовські медіа з посиланням на свої джерела підтверджують дані, що Кубілюс вибув з цих перегонів.

    Дані про вибір лише двох підтвердив у Twitter також речник РЄ Даніел Хольтген. «Комітет міністрів Ради Європи представив на розгляд Парламентської асамблеї дві кандидатури на пост генерального секретаря Ради Європи, якого мають обрати у червні: Марію Пейчинович Бурич та Дідьє Рейндерса».

    11 січня стало відомо, що на пост генерального секретаря РЄ на заміну чинному генсеку Турбйорну Ягланду претендуватимуть 4 кандидатів. Це представники Бельгії, Литви, Греції та Хорватії.

    Тоді ж була оприлюднена заява заступника голови МЗС Сергія Кислиці, з якої випливало, що український уряд підтримує на виборах голову МЗС та віце-прем’єра Хорватії Марію Пейчинович-Бурич. Однак заступник міністра підкреслив також, що остаточний вибір не зроблений і залежатиме від позиції претендентів на цю посаду.

    Разом з тим, більшість членів української делегації в ПАРЄ підтримували кандидатуру Андрюса Кубілюса.

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