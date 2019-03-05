Рада планує закликати міжнародну спільноту тиснути на РФ за етнічну політику



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Постанову, авторами якої виступили 19 депутатів, зареєстрували сьогодні

У Верховній Раді України сьогодні, 5 березня, було зареєстровано постанову, в якій ідеться про намір звернутися в ООН, ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ і парламенти різних країн світу з метою засудження порушення прав корінних народів в Російській Федерації. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У зверненні порушується питання захисту не тільки кримських татар і «звільнення окупованих територій», але і засудження «систематичних і масових порушень Російською Федерацією прав корінних народів Російської Федерації».

У тексті називаються конкретні кроки Росії, які слід засуджувати. Мова про кримінальне переслідування активіста Союзу татарської молоді «Азатлик» Батирхан Агзамова, лідера організації «Башкорт» Фаилов Алсінова, втручанні в діяльність релігійних об'єднань представників корінних народів, зокрема, визнання екстремістськими священних книг марійської традиційної релігії.

Автори документу не оминули й нові правки до федерального закону «Про освіту», що дозволяють не вивчати державні мови республік Російської Федерації в навчальних закладах.

Крім того, в зверненні пропонується засудити заборону на створення і діяльність політичних партій, що представляють інтереси корінних народів, «нехтування правом корінних народів на участь в розпорядженні природними ресурсами земель, на яких вони проживають».

У документі також згадано те, що активісти в Росії піддаються репресіям через свої політичні переконання. Як приклади, переслідування Рафіса Кашапова, Фаузі Байрамової та інших.

Для виправлення ситуації на Росію пропонується тиснути.

«Посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення політики фактичної асиміляції корінних народів, порушення суверенітету автономних республік Російської Федерації. як форми національної державності корінних народів, забезпечення повного і реального рівності осіб, які належать до корінних народів», - написано в документі.

Авторами проекту постанови виступили 19 депутатів, які представляють всі фракції нинішнього складу Верховної Ради України, крім фракції «Опозиційний блок».

Раніше «Idel.Реаліі» писали про те, що у Верховній Раді України мають намір вжити низку заходів на захист народів Російської Федерації. У парламенті в грудні 2018 року відбувся круглий стіл з цього питання. У ньому взяли участь представники громадської платформи «Вільний Ідель-Урал», а також різних народів Росії. Проведення заходу ініціювала голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко.

Також завтра, 6 верезня, об 11.00 у прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція «Вільний Ідель-Урал. Захист прав корінних народів РФ».