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    Думки вголос

    Проросійські сили знову будують плани повернення РФ до ПАРЄ

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Проросійські сили знову будують плани повернення РФ до ПАРЄ

    Найбільше Росію влаштовує варіант - і вийти з-під юрисдикції ЄСПЛ, і принизити Раду Європи

    Останні дні провів в ПАРЄ. Проросійські сили знову будують плани повернення РФ.

    Вони наразі не мають одностайної підтримки. Але багато хто боїться, що Росія вийде з Ради Європи і Євросуд з прав людини - єдина структура, яка може прямо впливати на російські справи - втратить цю можливість.

    Я їм пояснюю - Росія сама хоче позбутися цієї надбудови над собою. І найбільше її влаштовує варіант - і вийти з-під юрисдикції ЄСПЛ, і принизити Раду Європи. А перед виборами в Європарламент - так взагалі ідеально, гібридно, руками ПАРЄ знищити довіру до організації. 

    Замислись начебто. Багато доводиться пояснювати. Багато терпіння мати. І найголовніше, європейці розуміють, що правда на нашому боці, але страшно і Північний Потік 2, і інші смачні проекти.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Європарламент ЄСПЛ ПАРЄ
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