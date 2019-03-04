Проросійські сили знову будують плани повернення РФ до ПАРЄ

Найбільше Росію влаштовує варіант - і вийти з-під юрисдикції ЄСПЛ, і принизити Раду Європи

Останні дні провів в ПАРЄ. Проросійські сили знову будують плани повернення РФ.

Вони наразі не мають одностайної підтримки. Але багато хто боїться, що Росія вийде з Ради Європи і Євросуд з прав людини - єдина структура, яка може прямо впливати на російські справи - втратить цю можливість.

Я їм пояснюю - Росія сама хоче позбутися цієї надбудови над собою. І найбільше її влаштовує варіант - і вийти з-під юрисдикції ЄСПЛ, і принизити Раду Європи. А перед виборами в Європарламент - так взагалі ідеально, гібридно, руками ПАРЄ знищити довіру до організації.

Замислись начебто. Багато доводиться пояснювати. Багато терпіння мати. І найголовніше, європейці розуміють, що правда на нашому боці, але страшно і Північний Потік 2, і інші смачні проекти.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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