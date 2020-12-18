У світі коронавірус виявили у понад 75,4 млн людей

Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали майже 53 млн осіб

У світі станом на 18 грудня коронавірус зафіксували у понад 75,4 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 52,9 млн людей.

У світі за останню добу виявили 721 392 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 245 386 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. Померло за добу 12 825 хворих.

США залишаються на першому місці антирейтингу за кількістю інфікованих, там від початку пандемії зафіксовано 17 626 770 випадків коронавiрусу. На другому і третьому місці - Індія (9 979 447) і Бразилія (7 111 527) відповідно.

У країнах Європи лідерами за кількістю нових випадків Covid-19 є Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна тримається на 12-му місці.

За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.

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