Україна до кінця року матиме мільйон хворих на коронавірус – Шмигаль

Глава уряду каже, що треба посилити контроль за самоізоляцією громадян

Від початку пандемії в Україні зафіксовано 944381 випадків коронавірусу

Кількість хворих на коронавірус в Україні вже до кінця року може зрости до одного мільйона осіб, проте у влади вже є план, що робити в такій ситуації. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«В Україні загальна кількість виявлених випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 – ред.) до кінця року сягне позначки в 1 млн людей», - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що сьогодні уряд вже має комплексний план дії щодо протидії коронавірусу в майбутньому.

«Які кроки ми плануємо робити у найближчі декілька тижнів і місяців? Перше – запровадження оптимальної моделі посиленого карантину, друге – збільшення кількості тестувань, третє – безкоштовна вакцинація критично важливих груп населення. Ще одним дуже важливим рішенням, над яким ми працюємо вже декілька місяців, є удосконалення системи нагляду на предмет дотримання контактними особами правил самоізоляції», - заявив прем’єр-міністр.

Шмигаль також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його має затвердити Кабінет міністрів.

Також очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що більше половини ковідних ліжок оснащені киснем. За його словами, на даний момент в лікарнях вільні 22 016 ковідних ліжок.

Коронавірус в Україні

Всього 944381

Одужали 561222

Хворіють 366903

Померли 16256

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За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.



