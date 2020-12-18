У Німеччині зафіксували антирекорд – 30 тисяч Covid-випадків за добу

Вперше від початку пандемії Covid-19 у Німеччині зафіксували добовий приріст заражень понад 30 тисяч

У Німеччині вперше від початку пандемії Covid-19 за добу зареєстровано понад 30 тисяч випадків заражень коронавірусом. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), оприлюдненими у п'ятницю, 18 грудня, протягом минулої доби зареєстровано 33777 нових інфікованих коронавірусом.

В RKI наголосили, що це число містить і 3,5 тисячі випадків з федеральної землі Баден-Вюртемберг, які були зафіксовані напередодні, але з технічних причин не були передані в RKI. Тож «чисте число» добового приросту нових заражень становить 30277, наголосили в RKI.

Загалом станом на 18 грудня від початку пандемії у Німеччині зареєстровано 1,4 мільйона заражень коронавірусом. Що стосується числа летальних випадків, то протягом минулої доби у Німеччині їх зареєстровано 813.

Раніше тільки один раз число смертей тих, у кого був виявлений коронавірус, перевищувало цей показник – 16 грудня повідомлялось про 952 летальних випадки. Загалом станом на 18 грудня у Німеччині померли 24,9 тисячі людей, у яких був виявлений коронавірус.

Нагадаємо, тиждень тому у Німеччині був встановлений рекорд добового приросту числа заражень коронавірусом: 11 грудня повідомлялось про 29875 нових випадків. Тож нині показник приросту кількості заражень за тиждень на 100 тисяч населення підвищився, становить 184,8 і є найвищим від початку пандемії Covid-19.

Як повідомлялось, з 16 грудня у Німеччині діє «жорсткий» локдаун, який попередньо триватиме до 10 січня 2021 року. У цей період закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Обслуговування здійснюється в аптеках, банках, АЗС, однак не працюють перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни залишаються зачиненими з 2 листопада, коли запровадили «м'який» локдаун.