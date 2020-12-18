Американська Moderna знищила 400 тисяч доз Covid-вакцини

Це довелося зробити через збій при виробництві вакцини

Американський виробник вакцин від Covid Moderna знищила 400 000 доз препарату. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що Moderna довелося знищити браковану партію, оскільки збій на останніх етапах виробництва призвів до проблеми з фільтрацією і скомпрометувала продукт.

За словами головного наукового консультанта Монсефа Слауї, ці 400 000 доз ще не були поміщені у флакони і були частиною більш широкої партії об'ємом 1,4 млн доз.

Незважаючи на збій, представник Moderna з Кембриджа (штат Массачусетс) Рей Джордан підкреслює, що компанія не вибивається з раніше намічених планів провести 20 млн доз у цьому місяці і від 85 до 100 млн у першому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, що в ЄС назвали терміни можливого схвалення вакцини Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.