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    У світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей

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    Від коронавірусу померли у світі понад 1,2 млн людей - У світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей
    Від коронавірусу померли у світі понад 1,2 млн людей

    Від початку пандемії одужало понад 34 млн людей

    У світі станом на 2 листопада коронавірусом заразилися вже майже 47 428 888 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії одужало 34 105 583 особи, а кількість померлих зросла до 1 213 224 людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 284 261), Індія (8 229 313), Бразилія (5 545 705), Росія (1 642 665), а також Франція (1 460 745), Іспанія (1 240 697), Аргентина (1 183 131), Колумбія (1 083 321) та Велика Британія (1 057 021).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (231 493), Бразилії (160 074), Індії (122 607) та Мексиці (92 100).

    Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від ускладнень через Covid-19, а одужало 5100 осіб.

    Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

    До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям. 

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

    Росія Київ США Франція хвороби вірус ВООЗ коронавірус
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