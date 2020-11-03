У світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей

Від коронавірусу померли у світі понад 1,2 млн людей

Від початку пандемії одужало понад 34 млн людей

У світі станом на 2 листопада коронавірусом заразилися вже майже 47 428 888 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало 34 105 583 особи, а кількість померлих зросла до 1 213 224 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 284 261), Індія (8 229 313), Бразилія (5 545 705), Росія (1 642 665), а також Франція (1 460 745), Іспанія (1 240 697), Аргентина (1 183 131), Колумбія (1 083 321) та Велика Британія (1 057 021).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (231 493), Бразилії (160 074), Індії (122 607) та Мексиці (92 100).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від ускладнень через Covid-19, а одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.