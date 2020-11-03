Мобільні морги розгортати не будуть – Степанов

Covid-19 поширюється в «ураганному режимі», - наголошує міністр

Міністерство охорони здоров’я не планує розгортати мобільні морги.

Про це 3 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«На цей час ми таке питання навіть не розглядали, бо віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і ми не перейдемо той рубіж, коли «кількість померлих така, що морги не справляються», що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів», - зазначив Степанов.

Водночас міністр додав, що зараз Covid-19 поширюється в «ураганному режимі», в тому числі у країнах Європи, і закликав громадян дотримуватися всіх правил і рекомендацій.

Між іншим, Київ пропонує три об’єкти для розміщення коронавірусного шпиталю. Напередодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я розпочинає розгортання мобільного шпиталю в Києві, у Палаці спорту.

Також Главком писав, що на Донеччині, у «сірій зоні», складається катастрофічна ситуація із ПЛР-тестуванням на коронавірус, із забезпеченістю лікарень киснем та необхідною апаратурою для лікування хворих на Cоvid-19, а також із дефіцитом медперсоналу.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від усклааднень через Covid-19, натомість за минулу добу одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям