У людей, які перенесли коронавірус, зберігається довгий імунітет – нове дослідження

Стабільний імунітет у людей, що хворіли на коронавірус, може зберігатися протягом п’яти місяців

Стабільний імунітет у людей, що хворіли на коронавірус, може зберігатися протягом п’яти місяців

Вчені перевірили рівень антитіл до коронавірусу у понад 30 тисяч осіб

Науковці Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай в Нью-Йорку підтвердили, що у переважної більшості людей, що перехворіли Covid-19 в легкій або помірній формі, формується довгий імунітет проти коронавірусу, що захищає від інфекції протягом, як мінімум, декількох місяців. Стаття фахівців опублікована в журналі Science.

У дослідженні взяли участь 30 082 людини з Covid-19, які пройшли скринінг в Медичному центрі Маунт-Синай. У багатьох (понад 90%) були виявлені антитіла класу імуноглобулінів G (IgG), спрямовані проти коронавірусного S-білка. Рівні антитіл залишалися стабільними протягом п'яти місяців, при цьому їхня концентрація прямо корелювала зі ступенем нейтралізації SARS-CoV-2.

Для визначення рівня антитіл вчені скористалися методом імуноферментного аналізу (ELISA), в основі якого лежить взаємодія між антигеном і антитілами, тільки в даному випадку «антигеном» виступає антитіло проти коронавірусного білка, а антитіло до нього - інше антитіло. Спочатку до пластикової поверхні всередині осередків мікропланшетів прикріплюються вірусні білки (S-білки), після чого додається зразок з антитілами IgG, які зв'язуються з S-білками. Після цього до IgG прикріплюються вторинні антитіла, до яких прикріплений фермент. Потім додається розчин з субстратом, що вступає в реакцію з ферментом, що надає розчину забарвлення. Чим сильніше забарвлення, тим більше антитіл IgG у зразку.

Результати наукової роботи не підтверджують версію, що антитіла до коронавірусу у перехворілих людей швидко зникають і не забезпечують довготривалого імунітету.

Раніше, вчені з Імперського коледжу Лондона показали, що рівень антитіл до коронавірусу в крові людини падає швидше, ніж це очікувалося раніше. Їхній висновок заснований на дослідженні 365 тисяч дорослих, яким проводили експрес-тестування на основі імунохроматографічного аналізу (англ. Lateral flow immunoassay), який працює за тим же принципом, що і ELISA. Однак експрес-тестування з використанням тест-смужок менш надійне, ніж ELISA, оскільки в останньому можна регулювати кількість зразку і час інкубації, підвищуючи чутливість тесту.

Нагадаємо, що у світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

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