У Таїланді знайшли мертвою українську журналістку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про смерть Ольги Фролової повідомили українському посольству Фото: ТСН

Ольга Фролова пропала безвісти 25 травня. У поліції виявили запис з камери відеоспостереження, на якому жінка помічена в день зникнення

У Таїланді, на острові Самуї, знайшли тіло зниклої журналістки з України Ольги Фролової.



Про це повідомив її чоловік Дмитро Фролов у Facebook.

«Вчора знайшли тіло. Я до останнього у своїх пошуках не хотів розглядати такий варіант. Хоча було багато передумов для цього. Мені дуже хотілося, щоб я помилявся. Але коли дістали її сумку і речі, сумнівів практично не залишилося. На тілі вже не помітні були татуювання і обличчя невпізнанно. Вона пролежала там довго. Але речі, одяг та інші деталі свідчили, що це Оля», - написав Дмитро.

«Розслідування про причини смерті тільки почалося, але, знаючи її поведінку останні кілька років, медичний діагноз і знаки, які вона подала, коли йшла... Вона зібралася. Попрощалася. І пішла. Про причини я буду думати все своє життя», - зазначив чоловік покійної. За його словами, перед смертю вона закінчила писати книгу і назвала її «Уроборос». «Книга українською. Написана від першої особи. Але це художня книга. Хоча думки явно Олі. Думаю, вона хотіла, щоб книгу прочитали якомога більше людей», - вважає Дмитро.

Як повідомляє ТСН, тіло 32-річної жінки виявили 8 червня в лісі. Співробітник готелю знайшов його в 30 метрах від місцевої дороги. За оцінками поліції, тіло жінки пролежало на місці близько 15-17 днів і почало розкладатися. Поруч був знайдений рюкзак з готівкою грошима, ліками, зарядним пристроєм та навушниками.

За словами чоловіка померлої, вони прожили разом 12 років та виховували сина. Останні 5 років родина жила на острові Самуї. Проте два місяці тому Ольга Фролова кинула чоловіка, забрала сина і поїхала жити до свого нового хлопця-іноземця. За цей період вона кілька разів відвідувала чоловіка і іноді залишала з ним сина. У той же час пара готувалася подати на розлучення.

Ольга Фролова пропала безвісти 25 травня. У поліції виявили запис з камери відеоспостереження, на якому жінка помічена в день зникнення.

Фото з камери відеоспостереження, на якому 25 травня помічена Ольга Фролова. Відео поки не оприлюднили

Зараз поліція розслідує смерть Ольги Фролової. Її тіло доставили до лікарні Бангкока для розтину, результати якого потрібно чекати близько двох тижнів. Про смерть жінки повідомили українському посольству. 8 червня у поліції заявили, що підозрюють, що Фролова була вбита. За словами правоохоронців, тіло померлої намагалися приховати. Імена підозрюваних не називають.



