У Таїланді знайшли мертвою українську журналістку
Ольга Фролова пропала безвісти 25 травня. У поліції виявили запис з камери відеоспостереження, на якому жінка помічена в день зникнення
У Таїланді, на острові Самуї, знайшли тіло зниклої журналістки з України Ольги Фролової.
Про це повідомив її чоловік Дмитро Фролов у Facebook.
«Вчора знайшли тіло. Я до останнього у своїх пошуках не хотів розглядати такий варіант. Хоча було багато передумов для цього. Мені дуже хотілося, щоб я помилявся. Але коли дістали її сумку і речі, сумнівів практично не залишилося. На тілі вже не помітні були татуювання і обличчя невпізнанно. Вона пролежала там довго. Але речі, одяг та інші деталі свідчили, що це Оля», - написав Дмитро.
«Розслідування про причини смерті тільки почалося, але, знаючи її поведінку останні кілька років, медичний діагноз і знаки, які вона подала, коли йшла... Вона зібралася. Попрощалася. І пішла. Про причини я буду думати все своє життя», - зазначив чоловік покійної. За його словами, перед смертю вона закінчила писати книгу і назвала її «Уроборос». «Книга українською. Написана від першої особи. Але це художня книга. Хоча думки явно Олі. Думаю, вона хотіла, щоб книгу прочитали якомога більше людей», - вважає Дмитро.
Як повідомляє ТСН, тіло 32-річної жінки виявили 8 червня в лісі. Співробітник готелю знайшов його в 30 метрах від місцевої дороги. За оцінками поліції, тіло жінки пролежало на місці близько 15-17 днів і почало розкладатися. Поруч був знайдений рюкзак з готівкою грошима, ліками, зарядним пристроєм та навушниками.
За словами чоловіка померлої, вони прожили разом 12 років та виховували сина. Останні 5 років родина жила на острові Самуї. Проте два місяці тому Ольга Фролова кинула чоловіка, забрала сина і поїхала жити до свого нового хлопця-іноземця. За цей період вона кілька разів відвідувала чоловіка і іноді залишала з ним сина. У той же час пара готувалася подати на розлучення.
Ольга Фролова пропала безвісти 25 травня. У поліції виявили запис з камери відеоспостереження, на якому жінка помічена в день зникнення.
Зараз поліція розслідує смерть Ольги Фролової. Її тіло доставили до лікарні Бангкока для розтину, результати якого потрібно чекати близько двох тижнів. Про смерть жінки повідомили українському посольству. 8 червня у поліції заявили, що підозрюють, що Фролова була вбита. За словами правоохоронців, тіло померлої намагалися приховати. Імена підозрюваних не називають.