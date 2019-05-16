У Тель-Авіві затримали зловмисника, який атакував польського посла



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МЗС Польщі через інцидент у Тель-Авіві викликало посла Ізраїлю у Польщі Анну Азарі

Посол Польщі в Ізраїлі Марек Маґєровський не постраждав під час інциденту в Тель-Авіві.

Про це поінформувала речниця Міністерства закордонних справ Польщі Єва Сувара.

За її словами, ізраїльська влада негайно вжила заходів, щоб затримати зловмисника, який атакував посла.

Речниця МЗС Польщі закликала владу Ізраїлю забезпечити належний та ефективний захист польських дипломатів. Вона підкреслила, що польське зовнішньополітичне відомство сподівається на відповідні кроки для покарання винних в інциденті.

Також МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю у Польщі Анну Азарі.

«Я з прикрістю дізналася про інцидент в Ізраїлі, під час якого стався напад на польського посла Марека Маґєровського. Я рішуче проти цього і засуджую такого типу акти насильства», – заявила Азарі.

Раніше повідомлялося, на посла Польщі в Ізраїлі 14 травня в Тель-Авіві накинувся розлючений чоловік.

Нагадаємо, Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном до Варшави, який був запланований на 13 травня.

В лютому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, який заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

Кац не став вибачатися за свої слова про роль поляків у Голокості.

Джерело: Польське радіо