У Тетянин день буде без опадів, температура від -10 до +2

У Києві вдень від -3 до -5

Погода на сьогодні: 25 січня 2018 року на території України сухо, опадів не очікується, денна температура від -10 до +2 . Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході країни без опадів, вдень від -5 до +2. У північних регіонах вдень від -3 до -10, в



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У Києві вдень від -3 до -5

Погода на сьогодні: 25 січня 2018 року на території України сухо, опадів не очікується, денна температура від -10 до +2 . Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході країни без опадів, вдень від -5 до +2.

У північних регіонах вдень від -3 до -10, в центральній частині від -6 до -9. На сході України вдень від -7 до -10, на півдні -2 до -5.

У Криму сухо і мало хмарно, вдень від -3 до -5.

Температура повітря у столицы становитиме від -3 до -5 вдень та від -11 до -13 вночі. Вітер південний, 5-10 м/с. В столиці вдень і вночі без істотних опадів.

У Києві 25-26 січня на дорогах очікується ожеледиця. В Карпатах зберігається висока лавинна небезпека.

Відзначимо, за даними синоптиків, до кінця тижня в Україні потеплішає.