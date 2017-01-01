У Тимошенко вважають, що запускати імпічмент можна і без акцій Саакашвілі

При цьому «Батьківщина» ідеологічно підтримає будь-який законопроект, який буде процедуру імпічменту уточнювати

В «Батьківщині», яка має власні законопроекти про слідчі комісії та порядок імпічменту, переконані, що Конституції цілком достатньо, аби запустити процедуру. Про це в коментарі «Главкому» сказав народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. «В законодавчих актах України має існувати процедура



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При цьому «Батьківщина» ідеологічно підтримає будь-який законопроект, який буде процедуру імпічменту уточнювати

В «Батьківщині», яка має власні законопроекти про слідчі комісії та порядок імпічменту, переконані, що Конституції цілком достатньо, аби запустити процедуру. Про це в коментарі «Главкому» сказав народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко.

«В законодавчих актах України має існувати процедура припинення повноважень президента, якщо він не виконує свої обов’язки, скоїв злочин і так далі. Але більша частина, а, може, і вся процедура описана в Конституції», – пояснив нардеп, який звинувачував Порошенка в державній зраді.

«Єдине – дійсно нерегламентовані механізми роботи спеціальних слідчих комісій і спеціальних прокурорів. Але якби ми були нормальною державою з принципом верховенства права, нам би того, що прописано в Конституції, було б достатньо. Якщо там згадується, що в повноваженнях спеціальні слідчої комісії розглядати питання імпічменту, то навіщо приймати окремий закон?» - не розуміє Власенко.

Але при цьому, зазначив він, фракція «Батьківщина» ідеологічно підтримає в першому читанні будь-який законопроект, який буде ці процедури уточнювати.

Як відомо, тема імпічменту президента займе чільне місце в інформаційному полі найближчих тижнів. Головна причина – голосування за відповідний законопроект стає ключовою вимогою протестувальників під Верховною Радою. На 3 грудня запланований марш за імпічмент від парку Шевченка. А один із соратників Михайла Саакашвілі Юрій Дерев’янко зареєстрував відповідний законопроект «Про президента України та порядок припинення його повноважень», в якому прописаний механізм відсторонення голови держави, тож в «Русі нових сил» вимагають його прийняти.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» Імпічмент призначено на 3 грудня, або Нова забава від Саакашвілі