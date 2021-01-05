У топ National Geographic потрапив репортаж українця

Фотоісторія українця увійшла в десятку кращих нарисів про подорожі за версією National Geographic Traveller

Репортаж українця Артура Абраміва з гірського села Волосянка увійшов у десятку кращих фотоісторій 2020 року версії National Geographic Traveller. Про це 25-річний фотограф повідомив у Facebook.

«Моя фотоісторія увійшла в десятку кращих фотоісторій року про подорожі за версією журналу National Geographic Traveller», - написав Абрамів.

У журналі відзначили, що він поїхав у Карпати, щоб «близько познайомитися з місцевими жителями Волосянки, села, яке не полохає пандемія».

«Волосянка - курортне селище з горбистими пагорбами і нескінченними зеленими пасовищами, розташоване у Львівській області в українських Карпатах. Тут проживає трохи більше 1 500 жителів. Незважаючи на частий приплив міських туристів, які облюбували пішохідні стежки і гірські походи, в селі офіційно не зареєстровано жодного випадку Covid-19. Щомісяця з 2015 року український фотограф-документаліст Артур Абрамів залишає міські пейзажі Нового Роздола, щоб досліджувати частини гірського хребта», - йдеться про фотонарис українця.