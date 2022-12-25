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У центрі Маріуполя росіяни зносять історичні будівлі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У центрі Маріуполя росіяни зносять історичні будівлі (відео)
У центрі Маріуполя окупанти активно зносять будинки, у тому числі й історичні
фото скріншот відео

Рашисти знесли Дім з годинником

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знесли Дім з годинником, де розміщувалась студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова. Рашисти продовжують зносити будівлі, нині вони взялися за центр міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко .

Також Андрющенко показав відео, на якому зафіксовані дії рашистів.

«Не драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор», – написав Андрющенко.

Як додав радник мера, абсолютно все, що становіть історичну цінність, російські окупанти перетворюють на попіл. Раніше вони почали зносити будівлю драмтеатру.

Раніше повідомлялося, що окупанти встановили у знищеному ними вщент Маріуполі новорічну ялинку. Дерево привезли з Росії. Колаборант і «очільник» окупаційної «адміністрації» Костянтин Іващенко похвалився, що головний символ прийдешнього року – подарунок уряду Санкт-Петербурга.

Теги: Маріуполь окупанти монумент радник рашисти відео подарунок росіяни

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