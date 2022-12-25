У центрі Маріуполя росіяни зносять історичні будівлі (відео)

У центрі Маріуполя окупанти активно зносять будинки, у тому числі й історичні

Рашисти знесли Дім з годинником

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знесли Дім з годинником, де розміщувалась студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова. Рашисти продовжують зносити будівлі, нині вони взялися за центр міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко .

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Андрющенко показав відео, на якому зафіксовані дії рашистів.

«Не драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор», – написав Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як додав радник мера, абсолютно все, що становіть історичну цінність, російські окупанти перетворюють на попіл. Раніше вони почали зносити будівлю драмтеатру.

Раніше повідомлялося, що окупанти встановили у знищеному ними вщент Маріуполі новорічну ялинку. Дерево привезли з Росії. Колаборант і «очільник» окупаційної «адміністрації» Костянтин Іващенко похвалився, що головний символ прийдешнього року – подарунок уряду Санкт-Петербурга.