У центрі Маріуполя росіяни зносять історичні будівлі (відео)
Рашисти знесли Дім з годинником
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знесли Дім з годинником, де розміщувалась студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова. Рашисти продовжують зносити будівлі, нині вони взялися за центр міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко .
Також Андрющенко показав відео, на якому зафіксовані дії рашистів.
«Не драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор», – написав Андрющенко.
Як додав радник мера, абсолютно все, що становіть історичну цінність, російські окупанти перетворюють на попіл. Раніше вони почали зносити будівлю драмтеатру.
Раніше повідомлялося, що окупанти встановили у знищеному ними вщент Маріуполі новорічну ялинку. Дерево привезли з Росії. Колаборант і «очільник» окупаційної «адміністрації» Костянтин Іващенко похвалився, що головний символ прийдешнього року – подарунок уряду Санкт-Петербурга.
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