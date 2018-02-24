У Тунісі затримали корабель зі зброєю, який прибув з російського порту - ЗМІ

Зараз екіпаж перевіряють на причетність до тероризму

У туніському порту Сфакс затриманий корабель, що вийшов з порту Новоросійська. На його борту знаходиться військова техніка. Як повідомляє телеканал 112 з посиланням на Maritime Bulletin, судно Ural під прапором Панами прямувало в Камерун і зупинилося в Тунісі для ремонту. Оператор корабля - турецька компанія. Під час огляду туніська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажний корабель Ural

Зараз екіпаж перевіряють на причетність до тероризму

У туніському порту Сфакс затриманий корабель, що вийшов з порту Новоросійська. На його борту знаходиться військова техніка.

Як повідомляє телеканал 112 з посиланням на Maritime Bulletin, судно Ural під прапором Панами прямувало в Камерун і зупинилося в Тунісі для ремонту. Оператор корабля - турецька компанія.

Під час огляду туніська митниця виявила на кораблі 24 контейнера з бойовими машинами піхоти, бульдозерами, військової уніформою та обладнанням супутникового зв'язку. Зараз екіпаж перевіряють на причетність до тероризму.

Відзначається, що підозри також викликав нетиповий маршрут корабля: він перетнув Іонічне море, чого не вимагається по дорозі в Камерун, а потім підійшов до берегів Лівії і попрямував в Сфакс.

Водночас у посольстві Росії в Тунісі про наявність військової техніки на судні заперечують, пише gazeta.ru.

«Наскільки я знаю, наші співробітники їздили туди, але ситуація ще до кінця не закрилася. Займається консульський відділ посольства», - сказав співробітник дипломатичної місії.

За його словами, ситуація з поромом «зовсім не така», як описано в Maritime Bulletin.

У дипмісії спростували інформацію про військовий вантаж на борту корабля, додає агентство ФАН. Воно зазначає з посиланням на джерела, що на борту перебував ніби лише цивільний вантаж - автомобілі, вироби металопрокату, призначені для ремонту.

При цьому повідомляється, що не знайшовши будь-яких порушень, туніська влада начебто відпустила судно ще 22 лютого.

Як повідомляв «Главком», український екіпаж контейнеровоза Dimitris C виявив на борту 300 кг кокаїну і здав незаконний вантаж італійській владі.