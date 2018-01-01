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    Український екіпаж виявив на борту свого судна 300 кг кокаїну

    Італійська влада не висунула звинувачення екіпажу і оператору, а навпаки - подякувала за допомогу українцям
    Український екіпаж контейнеровоза Dimitris C виявив на борту 300 кг кокаїну і здав незаконний вантаж італійській владі. Як повідомляє видання «Думська», білий порошок в пластикових пакетах було виявлено в морі перед заходом в порт Генуї. До цього корабель відвідав низку портів Південної і Центральної Америки. Італійська влада не
    • Сьогодні, 06:53
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    <p>Наразі судно знаходиться в порту італійської Генуї</p>

    Наразі судно знаходиться в порту італійської Генуї

    Італійська влада не висунула звинувачення екіпажу і оператору, а навпаки - подякувала за допомогу українцям

    Український екіпаж контейнеровоза Dimitris C виявив на борту 300 кг кокаїну і здав незаконний вантаж італійській владі.

    Як повідомляє видання «Думська», білий порошок в пластикових пакетах було виявлено в морі перед заходом в порт Генуї. До цього корабель відвідав низку портів Південної і Центральної Америки.

    Італійська влада не висунула звинувачення екіпажу і оператору, а навпаки - подякувала за допомогу українцям у виявленні та вилученні наркотиків.

    Контейнеровозом Dimitris C управляє крюїнгова компанія Danaos Shipping Ltd, у якої є представництва в Одесі, Греції, Кіпрі та РФ.

    В даний час судно знаходиться в порту Генуї під контролем італійської влади.

    Раніше ізраїльтянин віз до Одеси картоплю фрі з кокаїном.

    До слова, у Португалії злочинці сховали 750 кг кокаїну в ананасах.

    Також повідомлялося, що у Британії в літаку виявили півтонни кокаїну.

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