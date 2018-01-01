Український екіпаж виявив на борту свого судна 300 кг кокаїну
- Сьогодні, 06:53
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Наразі судно знаходиться в порту італійської Генуї
Італійська влада не висунула звинувачення екіпажу і оператору, а навпаки - подякувала за допомогу українцям
Український екіпаж контейнеровоза Dimitris C виявив на борту 300 кг кокаїну і здав незаконний вантаж італійській владі.
Як повідомляє видання «Думська», білий порошок в пластикових пакетах було виявлено в морі перед заходом в порт Генуї. До цього корабель відвідав низку портів Південної і Центральної Америки.
Італійська влада не висунула звинувачення екіпажу і оператору, а навпаки - подякувала за допомогу українцям у виявленні та вилученні наркотиків.
Контейнеровозом Dimitris C управляє крюїнгова компанія Danaos Shipping Ltd, у якої є представництва в Одесі, Греції, Кіпрі та РФ.
В даний час судно знаходиться в порту Генуї під контролем італійської влади.
Раніше ізраїльтянин віз до Одеси картоплю фрі з кокаїном.
До слова, у Португалії злочинці сховали 750 кг кокаїну в ананасах.
Також повідомлялося, що у Британії в літаку виявили півтонни кокаїну.