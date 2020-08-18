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    У Львові помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

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    <p>7 серпня в Україні було вперше проведено операцію трансплантації підшлункової залози</p> - У Львові помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

    7 серпня в Україні було вперше проведено операцію трансплантації підшлункової залози

    Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова

    У лікарні наголошують, що трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів

    У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова помер чоловік, якому на початку серпня група хірургів з України та Німеччини вперше в  нашій країні пересадила підшлункову залозу.

    Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

    «На жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Це величезна втрата не лише для його рідних, а і для усього нашого колективу та тих, хто вболівав і переживав за чоловіка. Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, тривалий час його стан був стабільним, але потім різко погіршився, судини затромбувалися, тож ані операція, ані подальша реанімація не мали ефекту.

    У лікарні наголошують, що трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика показує, що після такої операції не виживає кожен третій пацієнт.

    Як повідомлялося, 7 серпня в Україні було вперше проведено операцію трансплантації підшлункової залози.

    Львівський лікар із клінічної лікарні швидкої допомоги Ярослав Книш розповів, що підшлункову залозу трансплантували від посмертного донора. Крім того, цьому ж пацієнту трансплантували й нирку.

    Нагадаємо, раніше у Львові вперше провели операцію з пересадки серця.

    За даними Міністерства охорони здоров'я щорічно в Україні близько 5 тис. осіб потребують пересадки органів. Зараз в Україні діє пілотний проєкт, в якому задіяні 24 заклади охорони здоров'я, що здійснюють трансплантацію органів, з них шість - пересадку кісткового мозку. 

    здоров'я медицина Львів статистика смерть лікарня
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