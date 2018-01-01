У Туреччині продовжили режим надзвичайного стану ще на три місяці

Режим надзвичайного стану був введений у Туреччині після спроби перевороту в липні 2016 року

Парламент Туреччини прийняв більшістю голосів постанову про продовження дії режиму надзвичайного стану в країні ще на три місяці, починаючи з 19 січня, свідчать підсумки голосування в четвер. Про це повідомляє «РИА Новости». Режим надзвичайного стану був введений у Туреччині після



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Режим надзвичайного стану був введений у Туреччині після спроби перевороту в липні 2016 року

Парламент Туреччини прийняв більшістю голосів постанову про продовження дії режиму надзвичайного стану в країні ще на три місяці, починаючи з 19 січня, свідчать підсумки голосування в четвер. Про це повідомляє «РИА Новости».

Режим надзвичайного стану був введений у Туреччині після спроби перевороту в липні 2016 року терміном на три місяці. Він п'ять разів продовжувався на тримісячний термін рішенням уряду, схваленим парламентом.

Турецька опозиція, а також ряд лідерів ЄС критикували продовження режиму надзвичайного стану, так як це, на їхню думку, загрожує правам і свободам громадян країни.

Напередодні Рада національної безпеки Туреччини рекомендував продовжити режим надзвичайного стану ще на три місяці. Засідання пройшло під головуванням президента країни Тайіпа Ердогана. Після цього відповідне рішення було прийнято урядом.