У Туреччині суд відпустив голову філії Amnesty International
- Сьогодні, 01:52
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Танера Кіліча затримали у червні минулого року
Суд Стамбула відпустив голову філії міжнародної правозахисної організації Amnesty International Танера Кіліча.
Про це повідомляє BBC.
Танера Кіліча затримали у червні минулого року. Йому були висунуті звинувачення у приналежності до терористичної організації. В Amnesty International звинувачення назвали безпідставними.
Суд звільнив його під заставу. Ще щодо десяти активістів судовий процес триває.
Їх затримали в рамках переслідування на тлі невдалої спроби перевороту у липні 2016 року.
Кіліча звинуватили у використанні додатку Bylock, яким користувалися прибічники організації проповідника Фетхуллаха Гюлена, звинуваченого турецькою владою в організації спроби перевороту.