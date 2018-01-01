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    У Туреччині суд відпустив голову філії Amnesty International

    Танера Кіліча затримали у червні минулого року
    Суд Стамбула відпустив голову філії міжнародної правозахисної організації Amnesty International Танера Кіліча. Про це повідомляє BBC. Танера Кіліча затримали у червні минулого року. Йому були висунуті звинувачення у приналежності до терористичної організації. В Amnesty International звинувачення назвали безпідставними. Суд звільнив
    • Сьогодні, 01:52
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    Танера Кіліча затримали у червні минулого року

    Суд Стамбула відпустив голову філії міжнародної правозахисної організації Amnesty International Танера Кіліча.

    Про це повідомляє BBC.

    Танера Кіліча затримали у червні минулого року. Йому були висунуті звинувачення у приналежності до терористичної організації. В Amnesty International звинувачення назвали безпідставними.

    Суд звільнив його під заставу. Ще щодо десяти активістів судовий процес триває.

    Їх затримали в рамках переслідування на тлі невдалої спроби перевороту у липні 2016 року.

    Кіліча звинуватили у використанні додатку Bylock, яким користувалися прибічники організації проповідника Фетхуллаха Гюлена, звинуваченого турецькою владою в організації спроби перевороту.

    Туреччина суд
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