У Туреччині суд відпустив голову філії Amnesty International

Танера Кіліча затримали у червні минулого року

Суд Стамбула відпустив голову філії міжнародної правозахисної організації Amnesty International Танера Кіліча. Про це повідомляє BBC. Танера Кіліча затримали у червні минулого року. Йому були висунуті звинувачення у приналежності до терористичної організації. В Amnesty International звинувачення назвали безпідставними. Суд звільнив



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Танера Кіліча затримали у червні минулого року

Суд Стамбула відпустив голову філії міжнародної правозахисної організації Amnesty International Танера Кіліча.

Про це повідомляє BBC.

Танера Кіліча затримали у червні минулого року. Йому були висунуті звинувачення у приналежності до терористичної організації. В Amnesty International звинувачення назвали безпідставними.

Суд звільнив його під заставу. Ще щодо десяти активістів судовий процес триває.

Їх затримали в рамках переслідування на тлі невдалої спроби перевороту у липні 2016 року.

Кіліча звинуватили у використанні додатку Bylock, яким користувалися прибічники організації проповідника Фетхуллаха Гюлена, звинуваченого турецькою владою в організації спроби перевороту.