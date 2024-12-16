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Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
Путін заявив, що російські війська у 2024 році «взяли під контроль 189 населених пунктів»
фото: скріншот відео

За словами Путіна, штатна чисельність збройних сил РФ нібито зросла до півтора мільйона людей

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на розширеній колегії міністерства оборони РФ заявив, що 2024 рік нібито став «знаковим» у досягненні цілей у війні проти України. За словами Путіна, російські війська «взяли під контроль 189 населених пунктів», а штатна чисельність збройних сил нібито зросла до півтора мільйона людей. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Путін заявив, що Росія зніме з себе добровільні обмеження щодо розміщення ракет середньої та меншої дальності, якщо США приступлять до розгортання таких систем, заявив Путін.

Що ще сказав Путін на колегії Міноборони РФ:

  • Країни НАТО збільшують військові витрати, біля кордонів Росії збираються ударні угруповання військ
  • НАТО збільшує присутність у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, відпрацьовує розгортання ракетних систем,
  • Росія комплексно «реагуватиме на ризики», пов'язані з можливим розгортанням США ракет в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,
  • США та Захід продовжують намагатися нав'язати «свої правила решті світу», не залишають спроб зберегти домінування,
  • США продовжують накачувати «київський режим» зброєю та грошима,
  • Жодних правил для США немає, проти неугодних держав, зокрема Росії, вони ведуть гібридні війни,
  • Нові військово-політичні союзи утворюються у світі з подачі США.

Нагадаємо, Володимир Путін почне серйозні переговори тільки тоді, коли у збройних сил РФ не буде можливості захоплювати нові українські території. Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в разі його обрання він закінчить війну в Україні за один день. Однак події на фронті не сприяють укладенню угоди. Як зазначає професор політології та старший науковий співробітник Інституту Гувера Майкл Макфол, війни зазвичай закінчуються двома способами: або одна сторона перемагає, або війна заходить у глухий кут. За його словами, в Україні жодна зі сторін, схоже, не близька до перемоги, але війна ще не зайшла в глухий кут.

До слова, сьогодні, 16 грудня, голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії. Зазначається, санкції націлені на російський «тіньовий флот» та покликані послабити військово-промисловий комплекс РФ.

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Теги: обмеження правила населення військові Міноборони РФ путін Міноборони росія

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