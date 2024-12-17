17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна зациклюватися на негативі

Сьогодні, 17 грудня, відзначається День працівника державної виконавчої служби в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Даниїла.

День працівника державної виконавчої служби

фото з відкритих джерел

Це свято запроваджено указом президента України від 22 липня 2009 року, щоб вшанувати важливу роль працівників виконавчої служби у забезпеченні законності, справедливості та виконання судових рішень. Працівники виконавчої служби займаються такими питаннями, як стягнення заборгованостей, забезпечення виконання рішень про передавання майна, виконання рішень про виселення чи вселення, а також багатьма іншими аспектами, що стосуються виконання судових рішень.

Це свято є визнанням важливості професії виконавця, яка пов'язана з великою відповідальністю, юридичною точністю та часто емоційно складними ситуаціями. Цього дня влаштовують урочистості, нагороджують найкращих працівників і підсумовують досягнення у сфері виконавчого провадження.

Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості

Символ Міжнародного дня захисту секс-робітниць від насильства та жорстокості – червона парасолька фото з відкритих джерел

Це глобальна ініціатива, спрямована на привернення уваги до проблем насильства, дискримінації та стигматизації, з якими стикаються секс-працівниці по всьому світу. Цей день було започатковано 2003 року після подій у Сіетлі (США), коли в місті організували «День пам’яті» на згадку про жінок, які стали жертвами серійного вбивці Роберта Піктона. Він, як вважається, вбив понад 49 жінок, більшість із яких були секс-працівницями. Ці трагічні події висвітлили проблеми насильства, із яким стикаються секс-працівниці, і сприяли об’єднанню спільнот для захисту їхніх прав.

Яке сьогодні церковне свято

фото з відкритих джерел

17 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Даниїла. Даниїл був відомий своєю мудрістю та вірністю Богу, навіть у важких умовах чужоземного полону. Він обіймав високі посади при дворі вавилонських царів, таких як Навуходоносор і Дарій, завдяки своїй здатності тлумачити сни і передбачати майбутнє. Його віра і духовна сила робили його шанованою особою навіть серед язичників.

Однією з найвідоміших історій про Даниїла є його перебування у лев'ячій ямі. За відмову від поклоніння цареві Даниїла кинули до левів, але Бог зберіг його життя, закривши пащі звірів. Це чудо підтвердило його праведність і божественне заступництво. Книга Даниїла також містить кілька видінь і пророчих передбачень, які мають важливе значення для розуміння есхатології (науки про кінець світу). Його видіння про чотири царства і «вічний цар» часто трактуються як пророцтва про прихід Месії та кінець часів. Пророк Даниїл помер у глибокій старості, залишивши по собі спадщину віри та пророчих передбачень. Його життя є символом віри, мудрості та непохитності перед випробуваннями.

Що не можна робити 17 грудня

Не слід лаятися, лихословити, кричати.

Не можна їсти масну їжу, піддаватися шкідливим звичкам.

Не зациклюйтесь на негативі.

Народні прикмети і традиції на 17 грудня

якщо сильна заметіль – навесні будуть добре роїтися бджоли;

снігу багато випали – чекайте на тепло наступного тижня;

іній на деревах з'явився – на зимові свята буде тепла погода.

Жінки цього дня влаштовували ворожіння. Брали три лаврові листи, на кожному писали імена божих отроків (Азарія, Мисаїла і Ананія) і клали під подушку. Перед сном просили святого пророка Даниїла, щоб приснився суджений.

Пам’ятні дати 17 грудня

1777 рік – Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);

1790 рік – у Мексиці знаходять камінь із календарем ацтеків;

1885 рік – французький уряд оголошує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;

1895 рік – у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;

1897 рік – на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;

1903 рік – Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;

1917 рік – розпочинає роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;

1957 рік – США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас»;

1986 рік – у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1998 рік – США і Велика Британія завдає авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.