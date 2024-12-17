17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна зациклюватися на негативі
Сьогодні, 17 грудня, відзначається День працівника державної виконавчої служби в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Даниїла.
День працівника державної виконавчої служби
Це свято запроваджено указом президента України від 22 липня 2009 року, щоб вшанувати важливу роль працівників виконавчої служби у забезпеченні законності, справедливості та виконання судових рішень. Працівники виконавчої служби займаються такими питаннями, як стягнення заборгованостей, забезпечення виконання рішень про передавання майна, виконання рішень про виселення чи вселення, а також багатьма іншими аспектами, що стосуються виконання судових рішень.
Це свято є визнанням важливості професії виконавця, яка пов'язана з великою відповідальністю, юридичною точністю та часто емоційно складними ситуаціями. Цього дня влаштовують урочистості, нагороджують найкращих працівників і підсумовують досягнення у сфері виконавчого провадження.
Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості
Це глобальна ініціатива, спрямована на привернення уваги до проблем насильства, дискримінації та стигматизації, з якими стикаються секс-працівниці по всьому світу. Цей день було започатковано 2003 року після подій у Сіетлі (США), коли в місті організували «День пам’яті» на згадку про жінок, які стали жертвами серійного вбивці Роберта Піктона. Він, як вважається, вбив понад 49 жінок, більшість із яких були секс-працівницями. Ці трагічні події висвітлили проблеми насильства, із яким стикаються секс-працівниці, і сприяли об’єднанню спільнот для захисту їхніх прав.
Яке сьогодні церковне свято
17 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Даниїла. Даниїл був відомий своєю мудрістю та вірністю Богу, навіть у важких умовах чужоземного полону. Він обіймав високі посади при дворі вавилонських царів, таких як Навуходоносор і Дарій, завдяки своїй здатності тлумачити сни і передбачати майбутнє. Його віра і духовна сила робили його шанованою особою навіть серед язичників.
Однією з найвідоміших історій про Даниїла є його перебування у лев'ячій ямі. За відмову від поклоніння цареві Даниїла кинули до левів, але Бог зберіг його життя, закривши пащі звірів. Це чудо підтвердило його праведність і божественне заступництво. Книга Даниїла також містить кілька видінь і пророчих передбачень, які мають важливе значення для розуміння есхатології (науки про кінець світу). Його видіння про чотири царства і «вічний цар» часто трактуються як пророцтва про прихід Месії та кінець часів. Пророк Даниїл помер у глибокій старості, залишивши по собі спадщину віри та пророчих передбачень. Його життя є символом віри, мудрості та непохитності перед випробуваннями.
Що не можна робити 17 грудня
- Не слід лаятися, лихословити, кричати.
- Не можна їсти масну їжу, піддаватися шкідливим звичкам.
- Не зациклюйтесь на негативі.
Народні прикмети і традиції на 17 грудня
- якщо сильна заметіль – навесні будуть добре роїтися бджоли;
- снігу багато випали – чекайте на тепло наступного тижня;
- іній на деревах з'явився – на зимові свята буде тепла погода.
Жінки цього дня влаштовували ворожіння. Брали три лаврові листи, на кожному писали імена божих отроків (Азарія, Мисаїла і Ананія) і клали під подушку. Перед сном просили святого пророка Даниїла, щоб приснився суджений.
Пам’ятні дати 17 грудня
- 1777 рік – Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);
- 1790 рік – у Мексиці знаходять камінь із календарем ацтеків;
- 1885 рік – французький уряд оголошує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;
- 1895 рік – у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;
- 1897 рік – на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;
- 1903 рік – Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;
- 1917 рік – розпочинає роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;
- 1957 рік – США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас»;
- 1986 рік – у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;
- 1998 рік – США і Велика Британія завдає авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;
Іменини
День ангела сьогодні святкують: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.
Коментарі — 0