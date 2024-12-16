Головна Новини
search button user button menu button

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Прогноз погоди на 16 грудня
фото: glavcom.ua

На дорогах місцями ожеледиця

В Україні у понеділок, 16 грудня, прогнозують хмарну погоду, невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у більшості західних, північних та центральних областей 25-28 м/с.

Температура на сході та північному сході країни вночі буде 0-5°С, вдень – від +3°С до -2°С. На решті території вночі від +3°С до -2°С морозу. Вдень +1-6°С, у західних областях – до +9°С. 

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня фото 1

У Київській області прогнозується хмарна погода, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Температура по області вночі коливатиметься від +3 до -2°С, вдень +1-6°С.

Вітер північно-західний , 7-12 м/с, вночі пориви вітру 15-20 м/с, вдень 25-28 м/с.

У Києві вночі температура повітря становитиме близько 0°С, вдень +3-5°С.

Читайте також:

Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина Україна повітря погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ
Спецпредставник Трампа по Україні заявив, що готовий забезпечити «мир через силу»
28 листопада, 11:31
Ворог атакував Україну 83-ма ударними БпЛА
Нічна атака на Україну: скільки безпілотників збили системи ППО
16 листопада, 09:20
Маск зухвало відреагував на слова Зеленського
Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну»
16 листопада, 23:00
На думку американського чиновника, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів
США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років – Reuters
27 листопада, 21:13
У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 листопада
29 листопада, 05:45
Паула Піньо: «Європа ще не має позиції з цього питання»
Відправлення військ ЄС в Україну. Єврокомісія пояснила свою позицію у цьому питанні
2 грудня, 17:29
Ксав'є Беттель зробив заяву про вступ України в НАТО
Одна з європейських країн висловилася проти вступу України в НАТО
4 грудня, 08:11
Цей останній крок Білого дому було зробено трохи більш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа
Радник Байдена пообіцяв надати лавину військової допомоги Україні – The Guardian 
6 грудня, 09:35
«Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює достойне майбутнє для себе», – заявив очільник держави
«Важливо не дати Іванішвілі здати країну». Зеленський зустрівся із президенткою Грузії
7 грудня, 19:47

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
93K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
18K
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
17K
У Керченській протоці тонуть два російські танкери (відео)
14K
У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua