Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня

На дорогах місцями ожеледиця

В Україні у понеділок, 16 грудня, прогнозують хмарну погоду, невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у більшості західних, північних та центральних областей 25-28 м/с.

Температура на сході та північному сході країни вночі буде 0-5°С, вдень – від +3°С до -2°С. На решті території вночі від +3°С до -2°С морозу. Вдень +1-6°С, у західних областях – до +9°С.

У Київській області прогнозується хмарна погода, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Температура по області вночі коливатиметься від +3 до -2°С, вдень +1-6°С.

Вітер північно-західний , 7-12 м/с, вночі пориви вітру 15-20 м/с, вдень 25-28 м/с.

У Києві вночі температура повітря становитиме близько 0°С, вдень +3-5°С.