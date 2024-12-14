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До України йде потужна хвиля снігопадів

Ірина Бура
glavcom.ua
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До України йде потужна хвиля снігопадів
Вночі 15 грудня снігопади почнуться у Київській, Житомирській, Чернігівській, Волинській, Миколаївській Одеській областях та на Закарпатті
фото з відкритих джерел

Сніг випаде в багатьох областях

У ніч на неділю, 15 грудня, в Україні почнеться хвиля сильних снігопадів. Сніг випаде в багатьох областях.

Про це свідчать дані метеоресурса Ventusky.

Вночі снігопади почнуться у Київській, Житомирській, Чернігівській, Волинській, Миколаївській Одеській областях та на Закарпатті.

До України йде потужна хвиля снігопадів фото 1
Погода 15 грудня станом на 05:00

Вранці снігопади охоплять значну територію країни. На півдні очікується мокрий сніг.

До України йде потужна хвиля снігопадів фото 2
Погода 15 грудня станом на 11:00

Також снігопади триватимуть і вдень.

До України йде потужна хвиля снігопадів фото 3
Погода 15 грудня станом на 14:00

Ввечері та під кінець доби сніг переважно йтиме на півночі та сході.

До України йде потужна хвиля снігопадів фото 4
Погода 15 грудня станом на 23:00

Ам вранці і вдень 16 грудня сніговий фронт охопить західні, центральні та східні регіони.

До України йде потужна хвиля снігопадів фото 5
Погода 16 грудня станом на 08:00

Також ввечері сніг буде йти переважно на сході.

До України йде потужна хвиля снігопадів фото 6
Погода 16 грудня станом на 20:00

До слова, за прогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.

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Теги: Миколаїв фронт погода снігопад Україна Укргідрометцентр

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