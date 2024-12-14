До України йде потужна хвиля снігопадів
Сніг випаде в багатьох областях
У ніч на неділю, 15 грудня, в Україні почнеться хвиля сильних снігопадів. Сніг випаде в багатьох областях.
Про це свідчать дані метеоресурса Ventusky.
Вночі снігопади почнуться у Київській, Житомирській, Чернігівській, Волинській, Миколаївській Одеській областях та на Закарпатті.
Вранці снігопади охоплять значну територію країни. На півдні очікується мокрий сніг.
Також снігопади триватимуть і вдень.
Ввечері та під кінець доби сніг переважно йтиме на півночі та сході.
Ам вранці і вдень 16 грудня сніговий фронт охопить західні, центральні та східні регіони.
Також ввечері сніг буде йти переважно на сході.
До слова, за прогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.
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