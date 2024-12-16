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Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg
Економіка ФРН пасе задніх
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Високі витрати на енергоносії та падіння експорту зробили німецькі домогосподарства біднішими

Економічні показники Німеччини за кілька років впали, країна рухається до точки неповернення. Про це пише Bloomberg з посиланням на розрахунки аналітиків. Зазначається, що економіка ФРН нині на 5% менша, ніж вона була б, якби не пандемія.

«Тривогу викликає те, що основну частину дефіциту буде важко відновити через структурні удари, такі як втрата дешевої російської енергії та Volkswagen і Mercedes-Benz Group, які намагаються не відставати від китайських автомобільних фірм. Зниження національної конкурентоспроможності означає, що статки кожного домогосподарства ФРН погіршуються  приблизно на 2500 євро на рік. При цьому ситуацію буде важко виправити через зниження конкурентоспроможності країни. Ці складності позначаться на всьому Євросоюзі загалом», – зазначається у статті.

«Німеччина не зазнає краху за одну ніч. Ось що робить цей сценарій таким жахливим. Це дуже повільне, затяжне зниження. Не компанії, не міста, а всієї країни та Європи разом із нею», – каже засновниця і  директорка Future Today Institute Емі Вебб.

Оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц, як очікується, втратить вотум довіри в понеділок 16 грудня, позачергові вибори дають шанс змінити курс.

«Схоже, що Німеччина втрачає більше свого енергоємного виробництва, а експорт падає, оскільки компанії стримують внутрішні інвестиції. Оскільки рівень життя падає, виборці шукають, кого звинуватити, а соціальна напруженість відштовхує іноземних талантів, яких країна вкрай потребує», – роблять невтішні висновки журналісти.

Нагадаємо, незважаючи на низку економічних негараздів, у Німеччині зарплати за колективними трудовими договорами 2024 року зростуть на 5,5%. Такого висновку дійшли експерти Інституту економічних та соціальних наук при Фонді імені Ганса Беклера.  Уточнюється, що заробітна плата зростатиме найшвидшими темпами за останні десять років, що дає німецькій економіці слабку надію на відновлення. У реальному вираженні збільшення заробитків становитиме 3,2 %.

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Теги: економіка Німеччина міністр Китай партії політика

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