Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня

На дорогах країни місцями ожеледиця

В Україні у неділю, 15 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від -3 до -8°С, вдень -2-3°С.

У південних областях країни -1-6°С, у Криму до 10°С.

Прогноз погоди на 15 грудня фото: Укргідрометеоцентр

У Київській області прогнозується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі коливатиметься від -3 до -8°С, вдень -2-3°С.

У Києві вночі температура повітря становитиме -3-5°С, вдень близько 0°С.