Головна Новини
search button user button menu button

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Прогноз погоди на 15 грудня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни місцями ожеледиця

В Україні у неділю, 15 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від -3 до -8°С, вдень -2-3°С.

У південних областях країни -1-6°С, у Криму до 10°С.

Прогноз погоди на 15 грудня
Прогноз погоди на 15 грудня
фото: Укргідрометеоцентр

У Київській області прогнозується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі коливатиметься від -3 до -8°С, вдень -2-3°С.

У Києві вночі температура повітря становитиме -3-5°С, вдень близько 0°С.

Читайте також:

Теги: Київ Київщина Україна повітря погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія готова вдесятеро збільшити кількість військ із КНДР
Росія готова вдесятеро збільшити кількість військ із КНДР. А що Сеул?
30 листопада, 09:45
Зелений колір повинен тепер поступатися дорогою смарагдовому
Світлофорна революція. Що зміниться на українських дорогах у 2025 році ТЕХНО
28 листопада, 15:43
Останній матч у рамках відбору на Євро U19 в листопаді збірна України зіграє у вівторок, 19 листопада, проти Нідерландів
Збірна України U19 вдруге поступилася у відборі на Євро-2025
16 листопада, 17:05
Операція росіян біля Покровська затримала росіян
Захисники Покровська заставили росіян змінити плани на війну в Україні – ISW
18 листопада, 05:15
Названо результат удару Storm Shadow по Курській області
Ліквідовано сотні солдатів КНДР: наслідки удару Storm Shadow по Курщині
23 листопада, 14:14
Механізм надання коштів буде враховано при укладанні конкретних кредитних договорів з урахуванням специфіки кожного партнера
Яку суму від заморожених активів РФ отримає Україна наступного року: прогноз Мінфіну
28 листопада, 19:46
Внаслідок падіння уламків у двох районах пошкоджені вісім приватних будинків
Нічна атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
6 грудня, 10:45
Росія продовжить терористичні удари по території України
Росія накопичила ракети для нового удару по Україні – РНБО
8 грудня, 21:23
«Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося», – заявила Зурабішвілі
Зурабішвілі зробила першу заяву після виборів у Грузії
Вчора, 15:58

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
27K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
11K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
7172
Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
6055
До України йде потужна хвиля снігопадів
4062
Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua