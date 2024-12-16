16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна задивлятися в дзеркало

16 грудня відзначається День підкорення вершин та День безглуздих іграшок. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Аггея.

День підкорення вершин

16 грудня кожного року відзначають День підкорення вершин. Це свято спрямоване на те, щоб допомогти кожному жителю планети повністю розкрити свій потенціал, тим самим підкорити свою вершину.

Можливо, спочатку це було суто альпіністське свято, і святкували його тільки підкорювачі вершин в колі родичів, товаришів і однодумців. Та сьогодні цей день – хороший привід для тих, хто сумнівається у власних силах, почати щось давно відкладене і сформувати мету.

День безглуздих іграшок

День безглуздих іграшок (Stupid Toy Day) відзначається 16 грудня. Це ностальгічне свято безглуздих скарбів дитинства та дитячих спогадів, яке запрошує нас згадати химерні та, здавалося б, безглузді іграшки нашого дитинства.

Цей день був уперше відзначений у 2017 році. Він не лише про іграшки, а й про спогади та переживання, пов’язані з ними.

Яке сьогодні релігійне свято

16 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Аггея. Він був одним з провідних пророків у Старому Завіті, жив у період після вавилонського в'язництва і був пророком, який повернувся з вигнанцями до Іерусалиму. Його пророчування мали на меті підтримати і відновити віру і надію у Бога серед народу Ізраїлю. Після повернення з вигнання, Аггей відновлює храм і надихає народ на відновлення своїх релігійних традицій. Він закликав ізраїльтян відновити храм і відновити свої релігійні обов'язки. Аггей передбачив майбутні добробут і процвітання для народу Ізраїлю, якщо вони будуть дотримуватися Божих заповідей. Ці пророчування мали велике значення для відродження віри і надії серед ізраїльтян після повернення з вигнання.

Що не можна робити цього дня

Не можна задивлятися в дзеркало.

Не варто прислухатися до порад людини, яка не є вашим родичем.

Краще не робити генеральне прибирання.

Не можна лінуватися.

Народні прикмети

Сніг та вітряна погода до неврожайного літа.

Якщо на вікнах мороз намалював візерунки, то буде холод ще протягом 20 днів.

Негода та холоди вказують на сувору зиму.

Яка погода цього дня, таким буде квітень.

Пам’ятні події 16 грудня

1497 – Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.

1637 – Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з армією Речі Посполитої.

1773 – т. зв. «Бостонське чаювання» (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність.

1899 – в Італії засновано футбольний клуб «Мілан», один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.

1913 – на студії «Кістоун Філм» молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі «Боротьба за життя», в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.

1970 – ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.)

1979 – уперше людина подолала звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі (американський автогонщик Стен Барретт).

1989 – у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску

1991 – Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан

1991 – Туреччина визнала незалежність України.

2014 – Росія розірвала двусторонюю угоду з США від 1991 по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами. Згідно цій угоді, яка весь час лишалася секретною, США допомагали Росії у забезпеченні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їх розкрадання і потрапляння на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру більше 2 млрд доларів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.