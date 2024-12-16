Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада

Уряд Асада переправив до московського аеропорту Внуково еквівалент $250 млн готівкою в доларах і євро

Сирійська влада відправляла до Росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі. Про це пише Financial Times з посиланням на конфіденційні документи.

За даними видання, перекидання здійснювалось у 2018-2019 роках, а самі кошти належали Центробанку Сирії. При цьому, як зазначило обізнане джерело Financial Times, у зазначений період у країні спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти. Тоді резерви були «майже нульовими».

Незважаючи на це, уряд Асада переправив до московського аеропорту Внуково еквівалент $250 млн готівкою в доларах і євро – купюри номіналом $100 і €500, які важили близько 2 тонн. Всього з березня 2018-го по вересень 2019 року було здійснено 21 авіарейс із валютою. Усі ввезені у Росію кошти згодом розміщувалися у російських банках. Крім того, родина Асада таємно придбала у Росії активи, у тому числі елітну нерухомість. Зокрема, вони купили в елітному районі Москва-сіті щонайменше 19 розкішних апартаментів загальною вартістю щонайменше $40 млн.

У 2018–2019 роках, коли ЦБ Сирії переправляв у Москву готівку літаками, режим Асада значною мірою залежав від російської військової підтримки, нагадує Financial Times. Наприкінці листопада цього року сирійська опозиція, головну роль у якій відіграє угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), розпочала наступ із провінції Ідліб спочатку на друге за розмірами місто Сирії Алеппо, а потім і на столицю – Дамаск. 8 грудня повстанці оголосили про повалення режиму Асада.

59-річний Асад, який перебував на президентській посаді з 2000 року, склав із себе повноваження президента Сирії та вилетів до Росії, де отримав притулок. За даними Bloomberg, російська влада переконала Асада безпечно евакуюватися, а саму втечу організували співробітники російської розвідки. Вони вивезли сирійського президента, використавши російську авіабазу. У літаку, яким везли Асада, відключили транспондер, щоб уникнути стеження.

Водночас російський диктатор Володимир Путін хоче зрозуміти, чому російські спецслужби не помітили зростаючу загрозу режиму Асада, поки не стало надто пізно, стверджувало близьке до Кремля джерело Bloomberg. Російська влада вжила заходів для порятунку сирійського президента Башара Асада, коли зрозуміла, що більше не може нічого зробити для збереження його режиму.

Нагадаємо, раіше називались інші суми, які встиг прихопити Башар Асад, коли із родиною втік до Москви із Сирії. Як стверджує Türkiye Gazetesi, він прихопив із собою статки розміром $135 млрд.