У Вашингтоні зранку поїзд метро зійшов з рейок
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Потяг зупинився в тунелі, внаслідок чого пасажирам довелося долати близько 600 метрів до найближчої станції
Поїзд із пасажирами зійшов з рейок у понеділок вранці в метрополітені Вашингтона.
За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Рятувальники Вашингтона успішно евакуювали всіх пасажирів з поїзда, що зійшов з рейок, та провели оцінку обстановки, коли прибули на платформу. Ніхто не повідомив про травмування», - зазначили в Департаменті пожежної служби та надзвичайних ситуацій.
Аварія сталася близько 6:30 ранку понеділка на червоній гілці метро в центрі столиці, біля станції Farragut North. Потяг зупинився в тунелі, внаслідок чого пасажирам довелося долати близько 600 метрів до найближчої станції. У цей час на окремій ділянці метрополітену була відключена напруга.
Пасажири виклали фотографії інциденту у соціальні мережі, на яких видно застряглий потяг, рятувальників, а також людей, що йдуть вздовж тунелю.
Photos from derailment. #wmata pic.twitter.com/32lCVealVO— Unsuck DC Metro (@unsuckdcmetro) 15 січня 2018 р.
Інцидент хоча й відбувся в понеділок, втім людей у метро було набагато менше ніж зазвичай, оскільки в цей день американці відзначають федеральне свято – День Мартіна Лютера Кінга. Тим не менше, для підтримання графіку своєчасної доставки пасажирів, місцева влада запустила додаткові автобусні сполучення по відключеній лінії метро.