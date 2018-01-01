У Вашингтоні зранку поїзд метро зійшов з рейок

Потяг зупинився в тунелі, внаслідок чого пасажирам довелося долати близько 600 метрів до найближчої станції

Поїзд із пасажирами зійшов з рейок у понеділок вранці в метрополітені Вашингтона. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. «Рятувальники Вашингтона успішно евакуювали всіх пасажирів з поїзда, що зійшов з рейок, та провели оцінку обстановки, коли прибули на платформу. Ніхто не повідомив про



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Потяг зупинився в тунелі, внаслідок чого пасажирам довелося долати близько 600 метрів до найближчої станції

Поїзд із пасажирами зійшов з рейок у понеділок вранці в метрополітені Вашингтона.

За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Рятувальники Вашингтона успішно евакуювали всіх пасажирів з поїзда, що зійшов з рейок, та провели оцінку обстановки, коли прибули на платформу. Ніхто не повідомив про травмування», - зазначили в Департаменті пожежної служби та надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася близько 6:30 ранку понеділка на червоній гілці метро в центрі столиці, біля станції Farragut North. Потяг зупинився в тунелі, внаслідок чого пасажирам довелося долати близько 600 метрів до найближчої станції. У цей час на окремій ділянці метрополітену була відключена напруга.

Пасажири виклали фотографії інциденту у соціальні мережі, на яких видно застряглий потяг, рятувальників, а також людей, що йдуть вздовж тунелю.