У Великій Британії викрали три цінні картини XVI і XVII століть



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«Хлопчик п'є» Аннібале Карраччі (приблизно 1580-й р.)

Вартість картин оцінюється у кілька мільйонів фунтів

Невідомі проникли в галерею Крайст-Черч, яка розташована при Оксфордському університеті, і викрали три картини XVI і XVII століть. Як повідомляє The Guardian, крадіжка сталася ввечері 14 березня, ніхто не постраждав.

Зловмисники викрали полотна «Солдат верхи на коні» Антоніса Ван Дейка (1616), «Скелясте узбережжя» Сальватора Рози (кінець 1640-х років) і «Хлопчик п'є» Аннібале Карраччі (приблизно 1580 р.). Місцева поліція повідомляє, що викрадачі поки не ззнайдені та не ідентифіковані і просить усіх, хто володіє інформацією про картини, зв'язатися з правоохоронними органами.

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У 1765 році генерал Джон Гіз передав свою колекцію із 200 картин і двох тисяч малюнків коледжу Крайст-Черч, у якому колись навчався. Пожертвування дало змогу студентам коледжу знайомитися з творами мистецтва без необхідності подорожувати в Італію або відвідувати будинки багатих землевласників, де в той час зберігалося більшість картин.

Крадіжка стала не першою сумною подією у коледжі за останній час. 14 березня стало відомо, що з винної колекції загадковим чином зникли дві пляшки вина вартістю тисячу і дві тисячі фунтів кожна.