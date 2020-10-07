У Венеції вперше за 1200 років підняли дамбу і зупинили повінь



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Венеція щороку переживала регулярні сезонні підйоми води з жовтня до березня

Перша «висока вода» нового сезону прийшла третього жовтня, за прогнозом, рівень мав підвищитися на 135 сантиметрів

У Венеції на початку жовтня вперше в історії міста підняли дамбу, що перешкодила сезонній повені затопити будинки. Про повідомляє CNN.

«Це історичний день для Венеції», – заявив мер Луїджі Бруньяро.

Співзасновник міської ініціативи Venezia Autentica Сабастьян Фагарацці, який живе на першому поверсі будинку в районі Каннареджо, розповів журналістам, що щоразу з початком повені мусить прибирати все з підлоги, зокрема й меблі, але цього разу не довелося цього робити.

За словами Фагарацці, Венеція зупинила воду вперше за 1200 років історії міста (з часу обрання першого дожа, незалежного правителя).

Перша «висока вода» нового сезону прийшла третього жовтня, за прогнозом, рівень мав підвищитися на 135 сантиметрів і на площі Сан-Марко могло б бути по коліно води.

Система водних бар’єрів називається абревіатурою MOSE, співзвучною з іменем біблійного пророка Мойсея, який, за легендою, перевів євреїв через Червоне море, води якого розійшлися. Вона складається з 78 бар’єрних модулів, змонтованих у трьох стратегічних місцях Венеційської лагуни. Разом вони формують дамбу.

Проєкт розробляли ще з 1984 року, та його реалізація стала здаватися нездійсненною через постійні затримки та корупційні скандали.

У липні цього року провели перший тестовий запуск системи бар’єрів, та його ефект не можна було оцінити через власне відсутність повені. Цієї суботи жителі Венеції, до останнього сповнені скептицизму, не повірили власним очам – площа Сан-Марко лишилася сухою, а кафе та магазини не були змушені закритися.

«Для венеціанців це наче перший крок Армстронга на Місяці», – зазначає Фагарацці.

Зазначається, що Венеція щороку переживала регулярні сезонні підйоми води, так звану «високу воду», acqua alta.

«Їх зазвичай спричиняють вітри – сіроко і бора – у поєднанні з низьким атмосферним тиском. Це явище спостерігають здебільшого у період від жовтня до березня», – йдеться у повідомленні.

Перша письмова згадка «високої води» датується 589 роком. У ті часи повені були й корисними, адже змивали стічні води. Та через зміни клімату частота й інтенсивність сезонних повеней зросла, і площу Сан-Марко, яка є своєрідним індикатором, стало затоплювати значно частіше. Торік у листопаді вода піднялася на 187 сантиметрів, затопивши майже 90% міста та завдавши значної шкоди місцевим бізнесам і туризму, що їх згодом добила пандемія коронавірусу.

Наразі бар’єри не повністю захищають Венецію від води і площу Сан-Марко таки підтопило, вода сягала литок, а магазини й кафе були змушені закритися.

Проєкт MOSE ще не завершено. Планують ще спорудити постійні захисні бар’єри та підняти вулиці на 110 сантиметрів у найнижчих локаціях міста. Завершити роботи сподіваються до кінця 2021 року.